Union Berlin: Er kommt zurück - und geht gleich wieder?

Auf seinen alten Förderer Urs Fischer (58), 2.v.l.) kann Paul Jaeckel (26. 3.v.l.) bei Union Berlin nicht mehr treffen. © Tom Weller/dpa

Der Abwehrspieler hatte die vergangene Saison bei Eintracht Braunschweig verbracht, die sich erst auf dramatische Weise in der Relegation die Klasse gesichert haben. Jetzt kehrt der Verteidiger zu den Eisernen zurück. Aber bleibt er auch?

Es sieht eher nach einem kurzen Zwischenstopp aus. In Braunschweig macht man sich weiter Hoffnung, Jaeckel über die Saison hinaus halten zu können.

"Wir stehen sowohl mit Lino und Paul als auch mit dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Union Berlin in engem Austausch", so Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. "Wir haben unser Interesse in beiden Fällen hinterlegt."

Der 26-Jährige schloss sich im Sommer 2021 Union an, schnappte sich in seinem ersten Jahr gleich einen Stammplatz, danach aber gingen die Einsatzzeiten immer weiter runter. Vor seinem Wechsel reichte es nur noch zu sechs Ligaspielen, in Braunschweig aber bekam er das nötige Vertrauen und zahlte mit Leistungen zurück. In 23 Spielen gelangen dem Innenverteidiger ein Tor und zwei Vorlagen.