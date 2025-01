Hurra-Fußball bei Union? Baumgart schafft Prunkstück ab!

Berlin - Ende November war für Steffen Baumgart (52) Schluss beim HSV. Kurz vorm Jahreswechsel heuert er bei seiner anderen großen Liebe, dem 1. FC Union Berlin, an. Es kommt zusammen, was zusammen gehört. Damit gerechnet hat der ehemalige Union-Kapitän und Fanliebling, der noch immer seinen Wohnsitz in Köpenick hat, aber nicht.