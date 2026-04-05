Ilic kontert St. Paulis Traumtor! Union Berlin verpasst Abstiegs-Vorentscheidung

Berlin - Abnutzungskampf pur! Dass die Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem FC St. Pauli kein Fußballleckerbissen werden würde, war bereits im Vorfeld klar, am Ostersonntag lieferten beide Teams den Beweis. Beim 1:1-Unentschieden sorgte zumindest das Tor von Mathias Pereira Lage für Aufsehen.

Das Spiel war über lange Zeit von vielen Zweikämpfen geprägt. Hier duellerieren sich Unions Jannik Haberer und St. Paulis Joel Chima Fujita. © Andreas Gora/dpa

In der ausverkauften Alten Försterei legte Union druckvoll los und kam nach vier Zeigerumdrehungen durch Danilho Doekhi nach einem langen Einwurf zur ersten Chance, doch St. Paulis WM-Quali-Held Nikola Vasilj war hellwach.

Nach der wilden Anfangsphase beruhigte sich die Partie ein wenig. Das lag vor allem daran, dass die Gäste mehr Zugriff bekamen. Die Köpenicker hatten zwar immer noch mehr vom Spiel und zeitweise 70 Prozent Ballbesitz, aber offensiv fanden sie einfach die Lücken nicht.

St. Pauli kam nun auch endlich zu ersten Möglichkeiten. Nachdem Rückkehrer Karol Mets den Ball nach einer Eckballvariante nicht klar traf (22.), machte es Mathias Pereira Lage besser (25.).

Einen abgewehrten Schuss von Jackson Irvine nahm er aus rund 20 Metern direkt und knallte das Leder mit rund 118 km/h zur Führung in die Maschen - ein absolutes Traumtor!

Union blieb aber am Drücker und hatte vor der Pause durch Andrej Ilic (32.) per Kopf sowie Oliver Burke und Derrick Köhn (40.) noch Chancen zum Ausgleich, doch Vasilj war zur Stelle.

Mit der Führung der Gäste ging es in die Pause. Der FCU war zunächst klar überlegen, nutzte aber seine Möglichkeiten nicht und wurde dann eiskalt bestraft. St. Pauli konnte sich in Durchgang eins wieder einmal auf seinen starken Keeper verlassen.