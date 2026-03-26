Irres XXL-Angebot für Union-Star? Türkei-Klub lockt Ansah

Berlin - Bei Hertha-Star Fabian Reese (28) blitzte Besiktas Istanbul im Januar noch ab, doch es gibt ja noch einen zweiten Verein in der Hauptstadt, der sogar eine Etage höher spielt.

Ilyas Ansah (21) traf in seiner ersten Bundesligasaison bislang fünfmal. © Soeren Stache/dpa

Dem türkischen Sportportal "Sporx" zufolge hat Besiktas ein Auge auf Ilyas Ansah (21) von Union Berlin geworfen. Sie sind offenbar bereit, für den Goalgetter tief in die Taschen zu greifen: Rund 12 Millionen Euro sollen sie bereit sein, auf den Tisch zu legen.

Wird Union da schwach? Der U21-Nationalspieler wagte erst im Sommer von Paderborn den Schritt in die Bundesliga zu den Eisernen - und schlug gleich zu Beginn voll ein.

In den ersten vier Spielen gelangen dem 1,97 Meter großen bulligen Angreifer vier Tore. Seitdem folgte aber nur noch ein einziger Treffer. Im neuen Jahr hat der Stürmer noch gar nicht getroffen.

Bei dem türkischen Traditionsklub schaffte er es dennoch auf die Sommer-Transferliste. Die Istanbuler schätzen demnach sowohl seine Kopfballstärke als auch seine Abschlussstärke und sehen ihn offenbar als perfekte Ergänzung zu Stürmer Hyeon-gyu Oh (24).