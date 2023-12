Jahres-Fazit für Union-Spieler, Teil 2: Khedira wechselhaft und Hollerbach im Aufwind

Einer, der in den letzten Spielzeiten stets zu den verlässlichsten Akteuren gehörte, war Rani Khedira (29). Der zentrale Mittelfeldspieler wird sich unterm Weihnachtsbaum auch seine Gedanken über die Leistungen gemacht haben, die er erbracht hat.

Im Fußball gibt es viele Faktoren, die für oder gegen eine Mannschaft sprechen können. Auch wenn bei Union viele wichtige Spieler zum Beginn der Saison verletzt fehlten, war es am Ende mehr als nur Verletzungspech, was den Köpenickern auf die Füße fiel.

Auch diese beiden Mannschaftsteile schafften es in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr, an ihre Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anzuknüpfen.

Benedict Hollerbach (22, r.) konnte in den letzten Partien Eigenwerbung machen. © Andreas Gora/dpa

Neben der Abwehr ist es vor allem die Offensive, in der bei Union gewaltig der Schuh drückt. In 15 Ligaspielen brachten es die Berliner auf magere 17 Tore.

Schon allein diese Zahl spricht nicht unbedingt für die Offensive. Einer, der für viele Fans der "Schuldige" ist, trägt den Namen Kevin Behrens (32).

Zwischenzeitlich sogar Nationalspieler wartet der kopfballstarke Mittelstürmer seit Monaten auf einen Treffer. Gut möglich, dass die Eisernen im Winter noch einmal nachjustieren.

Pünktlich zum Jahresende machte mit Benedict Hollerbach ein Akteur auf sich aufmerksam, der von vielen schon abgeschrieben wurde. Vor allem seine Schnelligkeit ist ein Trumpf im Spiel unter Trainer Nenad Bjelica (51).

In den letzten beiden Heimspielen an der Alten Försterei war der 22-Jährige erfolgreich. Bleibt aus Sicht der Unioner nur zu hoffen, dass er seine Form auch mit in das neue Jahr nehmen kann.