Joker Laszlo Benes kontert Traumtor von Amiri bei Union-Debüt von Svensson

Nadiem Amiri (2.v.r.) setzt zu einem Kunstschuss an, der kurze Zeit später im linken Eck einschlägt.

Highlight des Spiels war zweifelsohne das Traumtor von Nadiem Amiri. Nach einem Foul an Karim Onisiwo veredelte der nach 53 Minuten einen Freistoß aus zentraler Position.

Der Ex-Nationalspieler zirkelte das Kunstleder unhaltbar mit seinem rechten Zauberfuß über die Mauer ins linke Eck - keine Chance für Union-Keeper Rönnow.

Bei seiner Rückkehr nach Mainz musste Svensson quasi selbst dafür sorgen, dass der Hauptstadtklub nicht mit leeren Händen nach Hause fährt, denn bei einem Dreifachwechsel schickte er in der 72. Minute unter anderem Laszlo Benes und Tim Skarke aufs Feld.

Die beiden sollten nur zwei Zeigerumdrehungen später entscheidend am Ausgleich beteiligt sein, denn Skarke legte die Kugel auf Benes quer, der das Spielgerät mit seinem "schwächeren" rechten Fuß in die Maschen donnerte - es war der erste Torschuss der Berliner in Durchgang zwei.

Bei brütender Hitze entwickelte sich in der MEWA Arena zu Beginn eine phasenweise wilde Partie, in der die Hausherren die bessere Spielanlage zeigten.