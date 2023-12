Kann dieser Spanier die Sturmprobleme von Union Berlin lösen?

Berlin - Union Berlin hat ein Sturmproblem und könnte im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden, um in diesem Mannschaftsteil nachzubessern.

Die Eisernen haben in bislang 15 Bundesligaspielen magere 17 Tore erzielt - nur Mainz 05 (13) und der 1. FC Köln (10) waren noch harmloser vor dem gegnerischen Kasten.

Allerdings kam der 26-Jährige unter Coach Sergio Conceicao (49) zuletzt nicht über Kurzeinsätze hinaus und markierte in der laufenden Spielzeit erst zwei Treffer.

Nach Informationen des Fernsehsenders " Sport1 ", soll der Hauptstadtklub Interesse an dem Spanier Toni Martinez (26) signalisiert haben, der zurzeit beim FC Porto unter Vertrag steht.

Sheraldo Becker (28, l.) und Kevin Behrens (32) konnten bislang nicht an die starke Form der Vorsaison anknüpfen. © Andreas Gora/dpa

Noch fataler sieht die Bilanz der Köpenicker aus, wenn man bedenkt, dass acht der 17 Buden gleich in den ersten beiden Partien geschossen wurden. Seitdem hat es in den übrigen 13 Begegnungen nur noch neunmal geklingelt.

Zwar ist neben Robin Gosens (29) mit Behrens ein Stürmer der Top-Torjäger der Berliner, allerdings stehen bei beiden lediglich vier Treffer zu Buche - kein gutes Zwischenzeugnis für den Angreifer.

Zudem schnürte der 32-Jährige gleich beim Saisonauftakt einen Dreierpack und ließ am zweiten Spieltag einen weiteren Treffer folgen. Dadurch schwang er sich sogar zum Nationalspieler auf, doch seitdem steckt der Knipser in einer Formkrise.

Auch Sheraldo Becker (28) hat nicht mehr die Form aus der Vorsaison, wartet weiterhin auf seinen ersten Saisontreffer in der Bundesliga. Immerhin konnte der Flügelflitzer zweimal in der Champions League netzen. Der gebürtige Niederländer wird zudem mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Und auch die jungen Neuzugänge Mikkel Kaufmann und Benedict Hollerbach (beide 22) konnten bislang nicht so recht überzeugen, kamen aber kurz vor der Winterpause unter Nenad Bjelica (52) mehr zum Zug und besonders Hollerbach besser in Schwung.

Dennoch würde Toni Martinez natürlich besonders durch seine Erfahrung eine Verstärkung darstellen, kickte er doch bereits 110 Mal in der Liga Portugal und kam 17 Mal in der Königsklasse zum Einsatz.