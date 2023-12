Köpenick statt Rom: Blitz-Abgang von Union-Star Bonucci geplatzt

Noch am Donnerstag sah alles nach einer Rückkehr in die Heimat aus . Schon seit Tagen wird über einen Blitz-Abgang nach nur vier Monaten spekuliert, nun aber die überraschende Kehrtwende.

Für Bonucci heißt es nun also Köpenick statt Rom. Ob der Europameister aber seinen bis Saisonende laufenden Vertrag erfüllen wird, darf bezweifelt werden. Extra für die Champions League verpflichtet, ist das Abenteuer Königsklasse für Union und den Italiener (nur drei Einsätze) schon wieder vorbei.

Und auch in der Bundesliga hat er abgesehen vom verwandelten Elfmeter in Dortmund noch keine großen Spuren hinterlassen. Seine Zukunft ist offen. Da auch seine Familie in Italien lebt, will auch er angeblich am liebsten wieder zurück in die Heimat. Nur nach Rom wird sein Weg nicht führen.