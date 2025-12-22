Kult-Weihnachtssingen bei Union: Was Fans beachten müssen

Berlin - Nachahmer hat das Weihnachtssingen des 1. FC Union inzwischen viele gefunden. Beispielsweise in Dortmund, Leipzig, Cottbus, Offenbach oder Jena gibt es inzwischen ähnliche Veranstaltungen in Fußball-Arenen. Aber die längste Tradition kann der Berliner Fußball-Bundesligist für sich verbuchen.

Eine volle Hütte ist die Alte Försterei: Beim Weihnachtssingen wird es mit 28.500 Zuschauern gar noch voller als in der Bundesliga. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Am 23. Dezember beginnt ab 19 Uhr die 23. Auflage im Stadion An der Alten Försterei. Da auch der Aufenthalt im Innenraum möglich ist, werden wieder 28.500 Besucher dabei sein. 2003 beim ersten Mal waren gerade einmal 89 Weihnachtssänger am Start.



Die Idee hatte Torsten Eisenbeiser vom Fanclub "Alt-Unioner", der bis 2019 zu den Organisatoren des Union-Weihnachtssingens gehörte. Inzwischen ist der Verein der alleinige Veranstalter.

Für Union ist es, einen Tag vor Heiligabend, die größte Veranstaltung des Jahres. Zu einem Bundesligaspiel können lediglich 22.012 Zuschauer in die Alte Försterei kommen.

Seit Wochen sind die Karten ausverkauft, die nur von den über 70.000 Vereinsmitgliedern über ein Losverfahren erworben werden konnten. Für alle Beteiligten ist das Weihnachtssingen 2025 mit höheren Kosten verbunden. Die Eintrittspreise sind im Vergleich zum Vorjahr prozentual deutlich gestiegen, bleiben aber im Vergleich zu einem Fußballspiel moderat.