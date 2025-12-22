Kult-Weihnachtssingen bei Union: Was Fans beachten müssen

Nachahmer gibt es viele, das Original kommt aber aus Köpenick. Am Dienstag steht wieder das traditionelle Weihnachtssingen von Union Berlin an.

Von Matthias Koch

Berlin - Nachahmer hat das Weihnachtssingen des 1. FC Union inzwischen viele gefunden. Beispielsweise in Dortmund, Leipzig, Cottbus, Offenbach oder Jena gibt es inzwischen ähnliche Veranstaltungen in Fußball-Arenen. Aber die längste Tradition kann der Berliner Fußball-Bundesligist für sich verbuchen.

Eine volle Hütte ist die Alte Försterei: Beim Weihnachtssingen wird es mit 28.500 Zuschauern gar noch voller als in der Bundesliga. (Archivfoto)
Eine volle Hütte ist die Alte Försterei: Beim Weihnachtssingen wird es mit 28.500 Zuschauern gar noch voller als in der Bundesliga. (Archivfoto)  © Christoph Soeder/dpa

Am 23. Dezember beginnt ab 19 Uhr die 23. Auflage im Stadion An der Alten Försterei. Da auch der Aufenthalt im Innenraum möglich ist, werden wieder 28.500 Besucher dabei sein. 2003 beim ersten Mal waren gerade einmal 89 Weihnachtssänger am Start.

Die Idee hatte Torsten Eisenbeiser vom Fanclub "Alt-Unioner", der bis 2019 zu den Organisatoren des Union-Weihnachtssingens gehörte. Inzwischen ist der Verein der alleinige Veranstalter.

Für Union ist es, einen Tag vor Heiligabend, die größte Veranstaltung des Jahres. Zu einem Bundesligaspiel können lediglich 22.012 Zuschauer in die Alte Försterei kommen.

Seit Wochen sind die Karten ausverkauft, die nur von den über 70.000 Vereinsmitgliedern über ein Losverfahren erworben werden konnten. Für alle Beteiligten ist das Weihnachtssingen 2025 mit höheren Kosten verbunden. Die Eintrittspreise sind im Vergleich zum Vorjahr prozentual deutlich gestiegen, bleiben aber im Vergleich zu einem Fußballspiel moderat.

Union Berlin hebt die Preise an

Wer nicht immer textsicher ist, findet Hilfe. (Archivfoto)
Wer nicht immer textsicher ist, findet Hilfe. (Archivfoto)  © Christoph Soeder/dpa

Vollzahler müssen nun für einen Sitzplatz 15 statt 10 Euro bezahlen. Für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind auf der Haupttribüne 7,50 statt 5 Euro zu zahlen. Der Ticketpreis für einen Stehplatz hat sich für Erwachsene von 5 auf 7,50 Euro erhöht. Für Kinder zahlt man 4 anstatt 2,50 Euro.

Im Vorjahr erhielten die Losgewinner neben der Kaufkarte noch ein Freiticket. Eine zweite Karte gibt es immer noch, damit niemand allein zum Singen gehen muss. Aber umsonst ist diese nicht mehr.

Union begründet die Preiserhöhungen mit den allgemein gestiegenen Kosten, die auch die Rasenabdeckung und den Lohn für die Aushilfen betreffen würden.

Das Vorprogramm mit den Eisernen Bläsern und dem Männerchor Eintracht Mahlsdorf beginnt um 17.15 Uhr. Um 19 Uhr startet das Weihnachtssingen, bei dem erneut der Schulchor des Köpenicker Emmy-Noether-Gymnasiums für die richtige Stimmlage sorgen wird.

Pfarrer Ulrich Kastner von der evangelischen Kirchengemeinde Bohnsdorf-Grünau trägt traditionell die Weihnachtsgeschichte vor.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa

