Kurioser Fauxpas: Union-Coach Baumgart verschwitzt Pressekonferenz

Berlin - Die Nachricht von der Vertragsverlängerung war erst wenige Stunden alt , da verschwitzte Steffen Baumgart (54) versehentlich gleich seinen ersten öffentlichen Termin.

Steffen Baumgart (54) hat Journalisten und Fans versehentlich warten lassen. © Soeren Stache/dpa

Statt zur obligatorischen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel von Union Berlin beim FC Augsburg ging der Chefcoach der Eisernen zum Joggen in den Wald. Und grämte sich hinterher aufrichtig wegen dieses Fauxpas.

"Ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr pünktlicher Mensch und achte gerade auf solche Sachen", sagte der 54-Jährige. "Ich war im Wald laufen und habe leider die Stunde verpasst. Ich hoffe, man verzeiht mir das", sagte Baumgart gleich zu Beginn der auch im Internet vor vielen Fans gestreamten Pressekonferenz, die letztlich mit rund 30 Minuten Verspätung begann.

Der zeitliche Fehler sei entstanden, da das Teamtraining vor der Abreise nach Augsburg eine Stunde später als üblich stattfand und Baumgart daher davon ausging, dass er noch Zeit bis zu dem Termin mit den Reportern habe.

Entsprechend verdutzt habe er reagiert, als man ihn nach der Rückkehr aus dem Wald in Köpenick auf dem Union-Gelände schon sehnsüchtig erwartete.

Die sportliche Zielsetzung für den Abschluss der Hinrunde ist für Baumgart klar. Mit einem Sieg am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) soll der zuletzt gute Eindruck verfestigt werden. Die Eisernen liegen nach drei Spielen ohne Niederlage im soliden Mittelfeld der Tabelle.