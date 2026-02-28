Ex-Dynamo-Talent vor Bundesliga-Debüt? Baumgart macht Union-Youngster Hoffnung

Berlin - Er hatte das Trikot schon an, stand an der Seitenlinie, bereit für die Einwechslung. Dann aber musste Dmytro Bogdanov (18) doch wieder auf der Bank Platz nehmen. Dortmund hatte durch Maximilian Beier (23) gerade das 0:3 erzielt . Steffen Baumgart (54) entschied sich in letzter Sekunde um. Das Bundesliga-Debüt muss weiter warten.

Dmytro Bogdanov (18, r.) stand schon zur Einwechslung bereit, musste sich dann aber wieder hinsetzen. © IMAGO / Matthias Koch

Jetzt aber könnte es so weit sein. Weil Andrej Ilic (25) gelbgesperrt fehlt, klafft bei Union Berlin im Sturm eine Lücke. Das Startelfticket geht zwar an Oliver Burke (28), doch auch Bogdanov wird die Reise nach Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) mit antreten.

"Er entwickelt sich richtig gut und wird im Kader stehen - aufgrund seiner Leistung und weil Andrej fehlen wird. Damit wird er auch die große Chance haben, vielleicht in Gladbach sein erstes Spiel zu machen", macht Baumgart auf der Pressekonferenz die Tür auf.

Der Ukrainer wechselte im Sommer von Dynamo Dresden zu Union. Bei den Köpenickern ist er vor allem in der A-Jugend eingeplant, wo er seine Torjägerqualitäten regelmäßig unter Beweis stellt. Elf Buden in zehn Spielen sprechen für sich.

"Ich sehe eine richtig gute Entwicklung bei dem Jungen", lobt Baumgart. Dennoch geht es weiterhin step by step. "Ich bin mir sicher, dass wir mit ihm jede Menge Freude haben werden - in der Zukunft."