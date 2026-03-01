Ex-Dynamo-Talent feiert Bundesliga-Debüt, Union-Coach schwer enttäuscht

Berlin - In der Nachspielzeit war es endlich so weit: Am Samstag hat Dmytro Bogdanov (18) sein Debüt für Union Berlin in der Bundesliga gefeiert - das war aber der einzige Lichtblick in einer enttäuschenden Partie bei der 0:1-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach .

Dmytro Bogdanov (18, 3.v.l.) sieht bei seinem Bundesliga-Debüt für Union Berlin aus nächster Nähe mit an, wie Keeper Frederik Rönnow (33, 2.v.r.) beinahe noch den Ausgleich erzielt. © IMAGO / Matthias Koch

"Jetzt hat's endlich mal geklappt, trotzdem muss man sagen, ist das, glaube ich, heute wirklich nur eine Randnotiz", stellte Steffen Baumgart (54) nüchtern in der Pressekonferenz fest, der nach der schwachen Leistung seiner Mannschaft immer noch sichtlich angefressen war.

"Heute bin ich richtig enttäuscht, und zwar über die 90 Minuten", machte er seinem Unmut nach Spielschluss am Sky-Mikrofon Luft. Das habe er auch seiner Mannschaft so gesagt. Er sei sogar persönlich enttäuscht, betonte er später in der PK.

Von der Entwicklung des 18-Jährigen, der im Sommer von Dynamo Dresden nach Köpenick wechselte, zeigte er sich aber trotzdem sehr erfreut. "Mitja wird weiter immer wieder diese Situation haben zwischen der A-Jugend und uns dann zu pendeln", stellte der FCU-Coach fest.

Zu seiner Leistung bei dem Kurzeinsatz konnte er freilich nicht viel sagen, machte aber eine erstaunliche Bemerkung: "In den letzten fünf Minuten waren wir gefährlicher als in den 90 vorher, ums mal deutlich zu machen - ob er daran einen großen Anteil hatte, hab ich jetzt noch nicht gesehen."