Ex-Dynamo-Talent feiert Bundesliga-Debüt, Union-Coach schwer enttäuscht
Berlin - In der Nachspielzeit war es endlich so weit: Am Samstag hat Dmytro Bogdanov (18) sein Debüt für Union Berlin in der Bundesliga gefeiert - das war aber der einzige Lichtblick in einer enttäuschenden Partie bei der 0:1-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach.
"Jetzt hat's endlich mal geklappt, trotzdem muss man sagen, ist das, glaube ich, heute wirklich nur eine Randnotiz", stellte Steffen Baumgart (54) nüchtern in der Pressekonferenz fest, der nach der schwachen Leistung seiner Mannschaft immer noch sichtlich angefressen war.
"Heute bin ich richtig enttäuscht, und zwar über die 90 Minuten", machte er seinem Unmut nach Spielschluss am Sky-Mikrofon Luft. Das habe er auch seiner Mannschaft so gesagt. Er sei sogar persönlich enttäuscht, betonte er später in der PK.
Von der Entwicklung des 18-Jährigen, der im Sommer von Dynamo Dresden nach Köpenick wechselte, zeigte er sich aber trotzdem sehr erfreut. "Mitja wird weiter immer wieder diese Situation haben zwischen der A-Jugend und uns dann zu pendeln", stellte der FCU-Coach fest.
Zu seiner Leistung bei dem Kurzeinsatz konnte er freilich nicht viel sagen, machte aber eine erstaunliche Bemerkung: "In den letzten fünf Minuten waren wir gefährlicher als in den 90 vorher, ums mal deutlich zu machen - ob er daran einen großen Anteil hatte, hab ich jetzt noch nicht gesehen."
Steffen Baumgart nach Auftritt in Gladbach bedient: "Kenne ich von meiner Mannschaft so nicht"
Diese Aussage könnte man gleichzeitig als indirekte Kritik an Oliver Burke (28) verstehen, der den gelbgesperrten Andrej Ilic (25) vertrat und über weite Strecken des Spiels in der Luft hing.
Dazu passt auch eine weitere Aussage seines Übungsleiters. "Wenn Du gefühlt im ganzen Spiel nicht einmal aufs Tor schießt, dann kannst Du ein Spiel nicht gewinnen!", unterstrich er.
Einzelkritik wollte der 54-Jährige aber eigentlich gar nicht üben. Vielmehr habe es in der Umsetzung seiner Spielidee einige Dinge gegeben, "die mir heute wirklich missfallen haben". Besonders an Intensität habe es gefehlt.
"Das kenne ich von meiner Mannschaft so nicht", stellte der Union-Trainer klar. "Wir haben viel von dem, was uns auszeichnet, nicht umgesetzt." Den Willen wollte er seiner Mannschaft aber nicht absprechen.
Rani Khedira (32) wurde in seiner Bewertung sogar noch deutlicher: "Wir waren heute nicht auf der Höhe, das war wahrscheinlich unser schlechteste Spiel der Saison und wir gehen leider verdient mit null Punkten nach Hause."
