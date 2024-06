Löst ER das Sturmproblem von Union Berlin?

Berlin - Union Berlin hat in der anstehenden Transferperiode mindestens eine große Kader-Baustelle: das Sturmzentrum! Klar, dass es in der Gerüchteküche bei dieser Position besonders heiß brodelt.

Mit dem Kroaten könnte der Hauptstadtklub jetzt wieder einen echten Zielspieler an Land ziehen. Der Sturmtank ist in der Lage, Bälle festzumachen und das Nachrücken seiner Mitspieler zu ermöglichen.

Ein neuer Name, der laut " Kicker " jüngst auf der Kandidatenliste der Eisernen aufgetaucht sein soll, ist Ivan Prtajin (28). Nach Angaben des Sportmagazins soll der Stürmer von Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden in Köpenick hoch im Kurs stehen.

Nach der erschreckend schwachen Torausbeute in der zurückliegenden Spielzeit wird dringend ein neuer Knipser benötigt, der nicht lange fackelt und in der Lage ist, die Pille auch im Netz unterzubringen.

Mit dem wuchtigen Stürmer Ivan Prtajin (M.) könnte Union Berlin zu seiner altbewährten Spielweise zurückkehren. © Jörg Halisch/dpa

Außerdem verfügt er über ein gutes Kopfballspiel und die nötige Abschlussqualität. In der zurückliegenden Saison hat der 1,89-Meter-Hüne 13-mal in der 2. Bundesliga geknipst und zwei Torvorlagen beigesteuert - den Abstieg der Wiesbadener konnte er trotz Treffer in der Relegation aber nicht verhindern.

Mit Wandspieler Prtajin könnte es für den Hauptstadtklub spielerisch zurück zu den Wurzeln gehen. Ob er allerdings am Ende tatsächlich die Lösung für das Berliner Sturmproblem ist oder dem Kader nur Tiefe verleiht, bleibt, seine Verpflichtung vorausgesetzt, natürlich abzuwarten.

Apropos Berlin: Konkurrenz für Union gibt es ausgerechnet vom Lokalrivalen Hertha BSC. Die Alte Dame soll auch ein Auge auf Prtajin geworfen haben, wohl als Ersatz bei einem möglichen Abgang von Top-Stürmer Haris Tabakovic (29). Schließlich ist Ivan Prtajin durch eine Ausstiegsklausel recht günstig zu haben - die Rede ist von einer Million Euro.

Der Rechtsfuß ist freilich nicht der einzige Name, der mit dem FCU in Verbindung gebracht wird. So wird auch Fortuna Düsseldorfs Christos Tzolis (22) als Antwort auf die Torflaute An der Alten Försterei gehandelt. Konkurrenz kommt von den Ligarivalen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach.