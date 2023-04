Max Kruse spricht über Zukunft, Union und Hertha: "Geld ist nicht alles"

Berlin - Berlin, eine geteilte Stadt. Zumindest in sportlicher Hinsicht. In Köpenick träumen sie von der Champions League , in Westend steht Hertha BSC mal wieder das Wasser bis zum Hals. Die Blau-Weißen sind das Schlusslicht der Liga - und das verdient. Bei nur noch fünf ausstehende Spielen und in der derzeitigen Verfassung rückt der Abstieg immer näher.

Max Kruse (35) nach seinem Aus in Wolfsburg weiter Fußball spielen. © Tom Weller/dpa

Dass Max Kruse (35) die Alte Dame schon vergangene Saison in der 2. Liga sah, daran konnte sich der extravagante Profifußballer im Gespräch mit TAG24 nicht mehr erinnern. "Das hat gar nichts mit meiner Verbundenheit zu irgendeinem Verein zu tun, sondern einfach, weil ich der Meinung war", erklärte der Ex-Unioner am Rande eines Events von eROCKIT am Brandenburger Tor.

Doch womöglich könnte seine Prophezeiung mit einem Jahr Verspätung eintreten. Auch mit Pal Dardai (47) blieb der Turnaround aus. "Dieses Jahr wird es noch schwieriger. Gerade jetzt nach der Niederlage gegen Bremen. Nächste Woche in München wird es auch nicht einfacher. Von daher muss schon viel passieren. Meiner Meinung ist auch viel zu viel Unruhe im Verein", rechnet auch Kruse Hertha nur noch wenig Chancen aus.

Was allein in den letzten vier Jahren passiert ist, erleben andere Klubs nicht mal in 20 Jahren: Windhorst-Einstieg, Jürgen Klinsmann, Rücktritt via Facebook, Pal Dardai, Corona-Quarantäne, Klassenerhalt, Windhorst-Aus, neuer Investor, Neuanfang mit Bobic, Neuanfang ohne Bobic, Pal Dardai zum Dritten - um nur einige Beispiele zu nennen.

Hertha wollte hoch hinaus und ist tief gefallen. "Man sieht, das Geld nicht alles ist und man mit viel Geld und Investitionen Erfolg kaufen kann. Das ist doch das Schöne, dass es das in der Bundesliga noch gibt", so Kruse zu TAG24. "Man kann sich tolle Spieler kaufen, aber am Ende muss eine Mannschaft funktionieren. Die Parallelen sieht man in Berlin mit Union und Hertha ganz gut. Die einen haben wenig investiert und sind sehr weit oben, die anderen viel und sind sehr weit unten."