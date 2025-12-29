Mit Terrorfußball nach Europa? Darum kann Union bereits sein Ticket buchen
Berlin - Wohin geht die Reise des 1. FC Union noch? Seit einem Jahr steht Steffen Baumgart (53) nun bei seinem Herzensverein an der Seitenlinie. Es passt nicht nur aufgrund seiner Klub-Vergangenheit. Der Trainer hat Union wieder auf Kurs gebracht. Auf Kurs Europa um genauer zu sein.
Mit 21 Punkten überwintern die Eisernen auf Platz acht. Sie sind mit nur vier Punkten Rückstand auf Platz sieben und der möglichen Conference League näher dran am internationalen Wettbewerb, als dem Abstiegskampf.
Auch wenn die Spieler davon nichts hören wollen, kann sich das Tabellenbild doch schnell wieder ändern, macht eben das Überschreiten jener 20-Punkte-Marke besonders Mut. Immer wenn sie nach 15 Spielen die 20 Punkte geknackt hat, spielte Union am Ende auch international.
Und die Hinrunde ist noch nicht einmal zu Ende. Auf maximal 27 Zähler können die Köpenicker noch kommen.
Vor einem Jahr übernahm Baumgart bei den strauchelnden Berlinern, führte den Klub dann doch souverän zum Klassenerhalt. Er hat Union wieder zu dem gemacht, was sie so stark macht: Der Underdog aus Köpenick, der mit viel Leidenschaft und beherztem Auftreten jeden Gegner das Leben schwer macht.
Union Berlin hat den wenigsten Ballbesitz in der Bundesliga
Prunkstück ist vor allem die Defensive. Das Bollwerk um Leopold Querfeld (22), Danhilo Doekhi (26) und Co. steht wieder. Dazu die gefährlichen Standards. Auch mit 38 Jahren ist Christopher Trimmel noch immer eine Waffe.
Der Fußball ist für Außenstehende jedoch nicht gerade attraktiv, ist Union das Team mit dem wenigsten Ballbesitz (39 Prozent) der Liga. Auch bei den Torschüssen landet man nur auf Platz 13.
Doch der Erfolg gibt ihnen recht. Der Terrorfußball funktioniert. Hinten stehen die Eisernen sicher, vorne sollen die pfeilschnellen Angreifer Oliver Burke (28, schnellster Spieler der Liga) und Ilyas Ansah (21) für Gefahr sorgen. Flitzen sie nun gar nach Europa?
Schaut man nur auf die Baumgartsche Tabelle, dann ja! 24 Zähler sammelte Baumgart in der Rückrunde vergangene Saison, jetzt sind es vor der Winterpause 21 Punkte. Macht zusammen 55 Punkte. Eine Punkteausbeute, die in den vergangenen zehn Jahren immer für die Europa League gereicht hat.
