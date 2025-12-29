Mit Terrorfußball nach Europa? Darum kann Union bereits sein Ticket buchen

Berlin - Wohin geht die Reise des 1. FC Union noch? Seit einem Jahr steht Steffen Baumgart (53) nun bei seinem Herzensverein an der Seitenlinie. Es passt nicht nur aufgrund seiner Klub-Vergangenheit. Der Trainer hat Union wieder auf Kurs gebracht. Auf Kurs Europa um genauer zu sein.

Ätschi Bätschi: Andras Schäfer (26) ärgert mit Union mal wieder Liga. © Marius Becker/dpa

Mit 21 Punkten überwintern die Eisernen auf Platz acht. Sie sind mit nur vier Punkten Rückstand auf Platz sieben und der möglichen Conference League näher dran am internationalen Wettbewerb, als dem Abstiegskampf.

Auch wenn die Spieler davon nichts hören wollen, kann sich das Tabellenbild doch schnell wieder ändern, macht eben das Überschreiten jener 20-Punkte-Marke besonders Mut. Immer wenn sie nach 15 Spielen die 20 Punkte geknackt hat, spielte Union am Ende auch international.

Und die Hinrunde ist noch nicht einmal zu Ende. Auf maximal 27 Zähler können die Köpenicker noch kommen.

Vor einem Jahr übernahm Baumgart bei den strauchelnden Berlinern, führte den Klub dann doch souverän zum Klassenerhalt. Er hat Union wieder zu dem gemacht, was sie so stark macht: Der Underdog aus Köpenick, der mit viel Leidenschaft und beherztem Auftreten jeden Gegner das Leben schwer macht.