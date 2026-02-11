Wiedersehen im zweiten Anlauf: Union-Coach Baumgart vor Rückkehr zum HSV

Berlin - Hat er sich etwa deswegen so zurückgehalten? Steffen Baumgart (54) wollte am vergangenen Freitag beim sonst so hitzigen Duell zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt wohl unbedingt eine erneute Sperre gegen den HSV vermeiden.

Der verhängnisvolle Augenblick, in dem Schiedsrichter Sven Jablonski (35, r.) Union-Coach Steffen Baumgart (54, 2.v.l.) vor dem Hinspiel gegen den HSV die Rote Karte zeigte. © Arne Dedert/dpa

Und das gegen Bundesliga-Neuling Albert Riera (43), der sich bei seiner Vorstellung gleich mit markigen Worten präsentierte. Aber auch der Spanier verhielt sich an der Seitenlinie sehr ruhig.

Vielleicht lag es auch daran, dass das 1:1-Remis An der Alten Försterei außer einer gigantischen Fan-Choreografie - inklusive Feuerwerk und Pyro - lange Zeit keine großen Höhepunkte oder strittige Szenen lieferte und erst in der Schlussphase in Fahrt kam.

Baumgart zeigte sich im Nachhinein jedenfalls erleichtert, denn das erste Wiedersehen mit den alten Kollegen rund um seinen ehemaligen Co-Trainer Merlin Polzin (35) verpasste er mit einer Rotsperre nach dem wilden 4:3-Sieg bei den Adlerträgern.

"Erst mal bin ich froh, dass ich dabei sein werde", betonte der 54-Jährige im Vorfeld der Partie. Er sei froh, dass er sich bei der Begegnung mit der SGE diesmal nicht emotional hinreißen ließ.