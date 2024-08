Union-Sieg im Schatten von Gosens-Abgang: "Das ist eine Katastrophe!"

Robin Gosens (30) ist am Deadline Day doch noch zu AC Florenz gewechselt, obwohl er am Abend eigentlich in der Bundesliga auflaufen sollte. © Andreas Gora/dpa

Der Flügelflitzer wurde in einem Blitzabgang am Deadline Day doch noch nach Italien zur AC Florenz transferiert, obwohl Verantwortliche und Mannschaft bis kurz nach 4 Uhr noch davon ausgingen, dass der 30-Jährige in Berlin bleibt und auch gegen den FC St. Pauli in der Startelf stehen würde.

Vize-Kapitän Rani Khedira (30) fand nach dem glanzlosen 1:0-Sieg in der Alten Försterei deutliche Worte am DAZN-Mikrofon: "Ja, muss ich ehrlich sagen, das ist eine Katastrophe! Ich glaube, da sollten sich die schlauen Menschen auch mal irgendwie Gedanken darüber machen", kritisierte er das ungünstige Ende des Sommer-Transferfensters.

"Entweder man macht's nach dem Spieltag oder ganz klar noch vor dem Spieltag, aber nicht am Spieltag selbst, das ist dann schon sehr, sehr schwierig für eine Mannschaft", betonte der 30-Jährige.

Beim Mittagessen sei noch klar gewesen, dass Gosens bleibt, dass er spielt und zwei Stunden später, nach seinem Mittagsschlaf, sei dann die Nachricht gekommen, dass der Deal doch noch zustande kommt, schilderte Khedira die Situation am Freitag.

Für die Mannschaft sei das aber keinesfalls zufriedenstellend, "wenn man dann Robin gesehen hat, dass er da fast schon mit Tränen in den Augen dastand, völlig aufgelöst war", erinnerte sich Khedira.