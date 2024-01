Nächster Neuer für Union: Er soll nun doch nach Köpenick stürmen

Berlin - Nach Chris Bedia (27) bekommt Union Berlin in der Offensive wohl weitere Verstärkung: Beim Transferpoker um Yorbe Vertessen (23) zeichnet sich ein Durchbruch an.

Eigentlich wollte PSV Eindhoven Yorbe Vertessen (23, r.) nicht ziehen lassen, nun deutet sich doch ein Wechsel an. © Patrick Post/AP/dpa

Bislang war die Position von PSV Eindhoven eindeutig: Trotz Reservistenrolle will Peter Bosz (60) das PSV-Eigengewächs nicht ziehen lassen. Nun hat aber laut "Voetbal International" ein Umdenken stattgefunden.

Der Tabellenführer der Eredivisie ist demnach offenbar zu Verhandlungen bereit. Ein Umstand, den Union nutzen will. Sie wollen den Flügelflitzer schon diese Woche verpflichten.

Vor Mittwoch wird das allerdings nichts. Dem Bericht zufolge wird der 23-Jährige noch beim Pokalspiel beim Meister Feyenoord Rotterdam gebraucht. Danach steht einem Wechsel zu Union wohl nichts mehr im Wege.

Gerüchte um den Belgier halten sich schon länger. Die Eisernen sollen zuletzt um die vier Millionen Euro geboten haben, dürften nun aber wohl etwas drauflegen. Sie bekommen die nächste Verstärkung, denn auch Vertessen will in die Bundesliga. In Berlin soll er einen Vertrag bis 2028 erhalten.