Union Berlin: Ist ER der Ersatz für den wechselwilligen Sheraldo Becker?

Yorbe Vertessen (23, r.) hat die Verantwortlichen von Union Berlin offenbar mit seiner Leistung in den Europa-League-Duellen mit Royale Union Saint-Gilloise überzeugt. © Andreas Gora/dpa

Während die italienische Abwehrlegende am Mittwoch beim Training in Berlin schon gar nicht mehr auf dem Platz stand und sich stattdessen zum Medizincheck in Istanbul eingefunden haben soll, um bei Fenerbahçe anzuheuern, war Becker stark vermummt in der Eiseskälte von Köpenick mit von der Partie.

Noch, denn den 28-Jährigen soll es laut Sky in wärmere Gefilde ziehen: Der spanische Top-Klub FC Villarreal habe neben Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt Interesse an dem Flügelflitzer bekundet.

Und anscheinend hat man sich An der Alten Försterei bereits dafür gewappnet, falls der gebürtige Niederländer den Verein tatsächlich vorzeitig verlassen sollte.

Wie der niederländische Journalist Rik Elfrink bei X, vormals Twitter mitteilte, soll der Hauptstadtklub nämlich seine Fühler nach Yorbe Vertessen (23) von PSV Eindhoven ausgestreckt haben. Der Flügelstürmer könnte Becker positionsgetreu ersetzen und soll den Eisernen rund fünf Millionen Euro Wert sein.