Neuer Angreifer endlich da: Beendet er jetzt Unions Sturmproblem?

Berlin - Lange mussten sich die Union-Fans gedulden, jetzt haben die Eisernen Neuzugang Nummer drei. Mit Emmanuel Latte Lath (27) hat Horst Heldt (56) am Sonntag den heiß ersehnten neuen Stürmer verpflichtet.

Emmanuel Latte Lath (27) wird bis Saisonende ausgeliehen - mit Kaufoption. © MAGO / Icon Sportswire

Union Berlin leiht den Ivorer von Atlanta United aus, übernimmt dabei das volle Gehalt, wie die Amerikaner verkünden. Zudem besitzen die Köpenicker eine Kaufoption.

"Mit seinem Tempo, seiner Mentalität und seinem Torinstinkt passt er sehr gut zu dem Profil, das wir für unsere Offensive gesucht haben. Er bringt Eigenschaften mit, die unserem Spiel zusätzliche Möglichkeiten geben werden und wir sind daher überzeugt, dass er sich mit seiner Art schnell in unsere Mannschaft einfügen wird", freut sich Heldt.

Ist er das fehlende Puzzlestück für Unions größte Schwäche? Der Hauptstadtklub treibt die Umwandlung unter Neu-Coach Mauro Lustrinelli (50) weiter voran. Auch wenn die Testspielergebnisse (sechs Spiele sieglos) noch zu wünschen übrig lassen, nimmt das neue Union langsam Form an.

Ein Problem aber scheint der Bundesligist mit in die neue Saison genommen zu haben: die Abschlussschwäche. Unions Stürmer treffen zu selten.

Ilyas Ansah (21) fing zwar stark an, erzielte in vier Spielen vier Tore, ließ dann aber nur noch einen weiteren Treffer folgen. In der Rückrunde blieb der U21-Nationalspieler dann ganz ohne Torerfolg. Erfolgreichster Goalgetter war dann schon Oliver Burke (29) mit sechs Treffer. Nur ein Treffer mehr als Ansah und Andrej Ilic (26/fünf Buden).