Union Berlin hat ein doppeltes Sturmproblem

Berlin - Union Berlin hat sich bislang auf dem Transfermarkt recht ruhig verhalten. Das lag natürlich auch an der WM , ist zum Teil aber ein hausgemachtes Problem.

Mauro Lustrinelli (50) hat die mangelnde Effizienz bei Union Berlin als Problem ausgemacht. © Soeren Stache/dpa

Denn mit 30 Spieler ist der Kader der Eisernen aktuell schon ziemlich aufgebläht und bevor Platz für weitere Neuzugänge da ist, muss der eine oder andere wohl erstmal die Koffer in Köpenick packen.

Besonders fatal stellt sich die Situation im Angriff dar, der sich in den Vorbereitungsspielen zuletzt genauso zahnlos erwies, wie schon in den vorherigen Spielzeiten.

Zwar zeigte sich der neue Coach Mauro Lustrinelli (50) insgesamt zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, bemängelte jedoch immer wieder die mangelnde Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Was den Berlinern fehlt, ist ein Knipser der Marke Taiwo Awoniyi (28), der in der Saison 2021/22 insgesamt 20 Buden in 43 Pflichtspielen machte, bevor er für viel Geld zu Nottingham Forest wechselte und sich seinen Traum von der Premier League erfüllte.

Das Problem: Der FCU hat eigentlich ein Überangebot an Mittelstürmern, die aber allesamt nicht richtig zünden wollen. Mit Ilyas Ansah (21), Andrej Ilic (26), Oliver Burke, Tim Skarke (beide 29) und Marin Ljubicic (24) stehen aktuell fünf gelernte Mittelstürmer in den Reihen der Roten.