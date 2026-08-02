02.08.2026 17:07 Schwere Beine oder zu wenig Training? Union im sechsten Test erneut ohne Sieg

Nur 24 Stunden nach dem 1:2 bei Dynamo Dresden blieb der FC Union Berlin auch das sechste Spiel der Vorbereitung in Folge sieglos. Aber warum?

Von Jens Maßlich

Berlin - "Endstand: 2:2 gegen Cagliari. Geile Aufholjagd nach 0:2-Rückstand. Das hat mal wieder richtig Laune gemacht. Und genau dafür sind Testspiele da: ausprobieren, lernen, besser werden – auch alles in einem Spiel", schrieb Union Berlin abschließend im eigenen Liveticker zum Test gegen Cagliari Calcio am Sonntag. Ganz so geil war es aber lange Zeit nicht.

Keeper Fritz Gagzow (17) (M.) war in letzter Sekunde mit einer Monsterparade zur Stelle. © imago/Jan Huebner Nur 24 Stunden nach dem 1:2 beim Zweitligisten Dynamo Dresden blieben die Eisernen auch das sechste Spiel der Vorbereitung in Folge sieglos. Dieses Mal durften fast 70 Minuten die Mann ran, die tags zuvor in den letzten 20 Minuten spielten. Die zehn - außer Keeper Fritz Gagzow (17) - mit Stammplatzpotenzial dagegen kamen in Minute 83 und starteten die Aufholjagd. Ilyas Ansah (85./90.+1) glich per Doppelpack die 2:0-Führung (49. Yael Trepy, 67. Paul Mendy) des italienischen Erstligisten aus. In einer äußerst spannenden Nachspielzeit hätten beide noch gewinnen können. 1. FC Union Berlin Fünfmal sieglos: Ist Union unter neuem Coach auf dem richtigen Weg? Für die Mentalität durchaus ein gutes Spiel, doch der zweite 90-Minuten-Test binnen 24 Stunden zeigte auch, dass Union die gewünschte Intensität des neuen Trainers durchaus verinnerlichen kann. "Im Moment haben wir nicht das Team, um auf Ergebnisse zu spielen", gestand Mauro Lustrinelli (50) bei Sky. Nach der Niederlage in Dresden kündigte er aber schon an: "Ich bin zuversichtlich geboren. Es werden in den nächsten Wochen Neue verpflichtet."

Coach Mauro Lustrinelli ist ein Anhänger von Intensität