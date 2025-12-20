Nicht nur wegen Baumgart-Rückkehr: Warum das Köln-Spiel für Union so wichtig ist

Berlin - Dieses Wiedersehen ist noch immer etwas Besonderes. Zweieinhalb Jahre leitete Steffen Baumgart (53) die Geschicke beim 1. FC Köln , führte den Effzeh nach Europa, ehe im Dezember 2023 Schluss war. Ausgerechnet nach einem 0:2 gegen Union Berlin .

Rani Khedira (31) jubelt über den Achtungserfolg gegen RB Leipzig. © Soeren Stache/dpa

"Wenn du einmal da gearbeitet, diese Stadt und den Verein erlebt hast, dann macht das was mit dir. Das ist auch bleibend", freut sich Baumgart auf die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Es ist nicht das erste Wiedersehen nach seinem Aus. Zum Saisonauftakt 2024/2025 entführte er mit dem HSV drei Punkte aus Köln. Das soll jetzt auch mit Union gelingen und wäre gleichzeitig etwas Einmaliges in dieser Saison. Zwei Siege nacheinander sind den Eisernen in dieser Saison noch gar nicht gelungen.

"Erstmal ist es schön, dass wir die Chance haben. Es bedeutet, dass wir vorher gewonnen haben", so der Cheftrainer. "Es ist eine Herausforderung für uns, die wir aber gerne annehmen wollen. Die Chance zu haben in Köln zu punkten, wird dann über die Leistung entschieden. Die wollen wir bringen."

Gelingt das, sowie drei Punkte zum Jahresabschluss stünde Union vor der Mini-Winterpause mit 21 Punkten auf Platz acht und Tuchfühlung zu Europa bestens da. Bei einer Niederlage allerdings könnten die Eisernen bis auf Rang 13 abrutschen.