Ruhiger Deadline Day bei Union? Entscheidung um Doekhi gefallen

Berlin - Die Uhr tickt! Bis 20 Uhr ist das Transferfenster geöffnet. In Köpenick aber deutet sich wohl eher ein entspannter Deadline Day an. Das heißt allerdings auch, dass Union Berlin womöglich Millionen durch die Lappen gehen.

Rinjehauen: Danilho Doekhi (27) will die Saison bei Union Berlin beenden. © Uwe Anspach/dpa

Denn: Bei Danilho Doekhi (27) soll die Entscheidung gefallen sein. Unions Abwehrboss schließt einen Winter-Wechsel aus. Sky zufolge will der Niederländer die Saison bei den Eisernen zu Ende spielen.

Zuletzt soll Leeds United mit der Premier League gelockt haben, doch Doekhi bleibt bei Union. Allerdings nur bis Sommer. Dann läuft sein Vertrag aus.

Verlängern will der 27-Jährige nicht. Er wird die Eisernen also ablösefrei verlassen. Union verpasst damit die letzte Gelegenheit, noch Ablöse zu generieren, hält aber einen sportlich extrem wichtigen Spieler.

Doekhi (geschätzter Marktwert von 13 Millionen Euro) hält nicht nur den Laden hinten dicht, sondern trifft auch noch. Sechsmal war das schon der Fall (vier Tore in der Liga, zwei im Pokal). Zumal Union bereits Ersatz gefunden hat. Zeno van den Bosch (22) schließt sich im Sommer den Köpenickern an. Der Belgier kommt ebenfalls ablösefrei.