Treffen sich zwei Ex-Unioner für den Klassenerhalt in Mainz

Berlin/Mainz - Was wie der Anfang eines schlechten Witzes klingt, könnte zum Patentrezept für den Klassenerhalt von Mainz 05 werden - und eigentlich sind es ja sogar drei Ehemalige von Union Berlin .

Da ist er wieder: Sheraldo Becker (30) kehrt zwei Jahre nach seinem Abgang bei Union Berlin in die Bundesliga zurück. © Andreas Gora/dpa

Vermutlich wäre es bei einem Duo geblieben, hätte sich der Ex-FCU-Flügelflitzer Benedict Hollerbach (24) nicht einen Riss der Achillessehne zugezogen, der seine Saison auf schmerzhafte Weise vorzeitig beendet hat.

Also musste sich der andere Ex-Unioner - die Rede ist natürlich von Erfolgscoach Urs Fischer (59) - eine Alternative überlegen und dabei fiel ihm natürlich ein weiterer Kicker ein, den er nur allzu gut aus seinen Tagen in Berlin kennt.

Der Schweizer hatte die Mainzer Anfang Dezember 2025 auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und sie inzwischen auf den Relegationsplatz geführt - mit nur noch einem Punkt Abstand zum rettenden Ufer.

Und den Verbleib in der Bundesliga soll jetzt eben noch ein weiterer Ex-Spieler von Fischer absichern, denn die 05er haben am Deadline Day einen gewissen Sheraldo Becker (30) verpflichtet.