Patzt Union auch gegen Stuttgart? Dieser Fluch wird Hertha-Fans gar nicht schmecken

András Schäfer (24) hat seine Fußverletzung auskuriert und ist gegen Stuttgart wieder eine Option. © Andreas Gora/dpa

Die Schwaben warten nun schon seit Dezember 2021 in der Fremde auf einen Dreier, haben jüngst auch noch die rote Laterne von der TSG Hoffenheim übernommen. Zudem konnte der VfB im Oberhaus noch nie gegen Union gewinnen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine echte Überraschung - wäre da nicht Unions Schwäche für einen Tabellenletzten.

Gegen den 18. tun sich die Köpenicker besonders gern schwer. Sie haben einen regelrechten Schlusslicht-Fluch. Der aktuelle Tabellendritte konnte die vergangenen sechs Partien gegen den jeweiligen Tabellenletzten der Bundesliga nicht gewinnen.

"Vielleicht ist es auch ein bisschen eine mentale Geschichte", bemerkte Urs Fischer (57) bei der Pressekonferenz. "Da haben uns die letzten Spiele nicht geholfen. Einen weiteren Versuch haben wir am Samstag."

Allein in dieser Saison reichte es Zuhause gegen den Schalke nur zu einem 0:0. In Bochum unterlag seine Elf gar mit 1:2. Unabhängig von der Tabellensituation ist dem Schweizer ein Punkt wichtiger: "In erster Linie geht es darum, unsere Basics auf den Platz zu bekommen. Das haben wir in den letzten Spielen nicht so konsequent gemacht, wie zuvor. Daran gilt es zu arbeiten."