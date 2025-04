Premiere nach drei Jahren: Union-Star schießt erstes Bundesliga-Tor

Berlin - Bundesliga-Rekord , Klassenerhalt und Traumtor : Am vergangenen Wochenende ist bei Union Berlin jede Menge los gewesen - da wäre eine Premiere beinahe untergegangen.

Diogo Leite (26) durfte sich am vergangenen Wochenende über sein erstes Bundesliga-Tor freuen. © Andreas Gora/dpa

Denn beim irren 4:4 gegen den VfB Stuttgart, wobei alle Treffer bereits in der ersten Halbzeit fielen, konnte sich ein Eiserner nach fast drei Jahren Wartezeit zum ersten Mal in der Bundesliga in die Torschützenliste eintragen: Diogo Leite (26).

Der Portugiese erzielte nach 19 Zeigerumdrehungen nach einer Standardsituation das zwischenzeitliche 2:0 für die Köpenicker.

Kapitän Christopher Trimmel (38) zirkelte einen seiner gefährlichen Freistöße von rechts Richtung zweiten Pfosten, wo Leopold Querfeld (21), der später per 34-Meter-Hammer die dritte Union-Bude beisteuerte, die Kugel per Kopf zu Leite weiterleitete, der das Spielgerät schließlich über die Torlinie schädelte.

Dass der 26-Jährige nach einem Standard traf, ist dabei eigentlich nicht ungewöhnlich, schließlich ist der kopfballstarke Innenverteidiger regelmäßig bei Ecken und Freistößen im gegnerischen Strafraum anzutreffen.