"Psycho-Terror": Darum ist Unions Umzug ins Olympiastadion "alternativlos"

Berlin - Der Kult-Klub zieht in den Westen! Zumindest vorübergehend. Weil Union Berlin endlich die Alte Försterei ausbauen will (von 22.012 Plätzen auf 34.500), muss eine andere Spielstätte her. Für die Eisernen soll es dann für ein Jahr ins Berliner Olympiastadion gehen - der Heimspielstätte von Stadtrivale Hertha BSC .

Union Berlin kennt das Olympiastadion noch von der Champions League. © Soeren Stache/dpa

Kann das gutgehen? Auch diese Saison zeigt Union mal wieder, dass sie vor allem Zuhause der gewohnt unbequeme Gegner sind. Das Olympiastadion bietet zwar mehr Platz, ist aber nicht die Alte Försterei. Der Heimvorteil könnte dann irgendwo zwischen Olympischen Ringen und blauer Tartanbahn verloren gehen.

Im Doppelpass bei Sport1 bezeichnete Manager Horst Heldt (55) den Umzug dennoch als "alternativlos". Auch den Einwurf von Moderator Florian König (58), dass es doch das Stadion von Hertha sei, konterte Heldt gelassen: "Nee, es ist das Stadion der Stadt."

Die Blau-Weißen, die selbst ein eigenes Stadion bauen wollen, spielen zwar schon seit Jahrzehnten im Olympiastadion, sind aber nur Mieter.

Erfahrungen mit dem weiten Rund in Westend hat man bei Union schon während der Champions-League-Saison 2023 gemacht. Sportlich aber blieb der Erfolg aus. Alle drei "Heimspiele" in der Königsklasse gingen verloren.