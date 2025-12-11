Union schweigt gegen RB: Was Baumgart "richtig auf die Eier geht"

Berlin - War das ruhig in den deutschen Stadien. Bundesweit schwiegen die Fans in den ersten zwölf Minuten. Aus Protest gegen die Innenministerkonferenz und möglichen Restriktionen gegen Fußballfans. Auch Freitag wird es in der Alten Försterei ungewöhnlich ruhig - zumindest aufseiten der Fans von Union Berlin .

Lange ist es her: Am vierten Spieltag erzielte Union das letzte Stürmertor. Oliver Burke (28, l.) traf gleich dreifach.

Weil der eiserne Anhang das Modell RB Leipzig ablehnt, wird am Freitagabend die erste Viertelstunde geschwiegen. Nicht zum ersten Mal.

Trainer Steffen Baumgart (53) favorisiert zwar ein "lautes und emotionales Stadion", zeigt für den Fanprotest aber auch Verständnis: "Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, welche Haltung Union Berlin zu Rasenball Leipzig dann halt auch hat. Ich finde es immer noch gut oder bleibe auch immer der Meinung, dass jeder sich klar äußern kann oder eben so in dem Moment sich nicht äußern kann."

Was dem Übungsleiter ohnehin viel mehr wurmt, ist die Torflaute im Angriff. Seit dem furiosen 4:3 in Frankfurt am 4. Spieltag, als Oliver Burke die Eintracht mit einem Hattrick beinah im Alleingang abgeschossen hat, hat kein Stürmer mehr getroffen - weder Überflieger Ilyas Ansah (21), Burke, Woo-yeong Jeong (26) noch Andrej Ilic (25), der noch immer auf sein erstes Saisontor wartet.

So ist das letzte Stürmertor bereits fast drei Monate her. Diese Statistik gehe ihm "richtig auf die Eier", gestand Baumgart. Seitdem heißen die Torschützen Danilho Doekhi (vier Buden), Rani Khedira (drei Tore) und Stanley Nsoki (ein Tor) - allesamt Defensivspieler. "Zum Glück haben wir Verteidiger, die treffen", so der 53-Jährige.