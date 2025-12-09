Der Blick geht bei Union Berlin wieder nach unten

Berlin - Gefährliche Pleitenserie bei Union Berlin . Erst die Last-Minute-Pleite gegen Heidenheim , das unglückliche Pokal-Aus nach großem Kampf gegen die Bayern, dann das 1:3 in Wolfsburg . Es war der erste Heimsieg nach fast einem Jahr für den VfL. Die Eisernen waren aber auch ein dankbarer Aufbaugegner.

Ratlos: Die Union-Stars Tom Rothe (20, M.), Alex Kral (27, l.) und Ilyas Ansah (21, r.) müssen sich wieder geschlagen geben. © Swen Pförtner/dpa

Von einem schlechten Auswärtsspiel konnte man zwar nicht sprechen, die Wölfe aber zeigten sich gnadenlos effektiv. Alle vier Torschüsse waren drin. Dass Union nicht zwischenzeitlich gar 0:4 hinten lag, lag nur daran, dass Wolfsburgs Mohamed Amoura (25) im Abseits stand.

Schlimmer noch: Statt den Abstand zu den direkten Konkurrenten weiter zu vergrößern, rutschen die Eisernen als Zwölfter mit 16 Zählern wieder näher an die Abstiegszone. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt nur noch vier Punkte.

Es zeigt mal wieder, wie schnell es gehen kann. Eben noch auf Tuchfühlung zu Europa und jetzt wieder im Abstiegskampf. Der Blick geht klar nach unten.

"Es ist eine sehr ausgeglichene Liga. Die Mannschaften, die es am Anfang schwer gehabt haben, kommen jetzt langsam. Es wird schwierig", sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel (38).