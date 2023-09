Real-Star Toni Kroos warnt vor Union Berlin

Toni Kroos und Real Madrid gehen als großer Favorit in die Gruppe mit Neapel, Union und Braga. © Ruben Albarran/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Real Madrid und Union Berlin trennen immer noch Welten. Die Königlichen sind der erfolgreichste Verein der Welt und die Eisernen absoluter Neuling in der Königsklasse. Doch bald stehen sich beide in der Champions League gegenüber.

Dennoch dürfte den Real-Stars mittlerweile klar sein, was da am 20. September auf sie wartet. Einer der Hauptgründe dafür ist Weltmeister Toni Kroos. Der deutsche Mittelfeldspieler von Real sagte in seinem Podcast "Einfach mal Luppen": "Ich durfte schon ein wenig warnen vor Union" und erzählte, dass bei ihm nach der Auslosung am Donnerstagabend vergangener Woche nachgefragt worden sei.

Der Real-Star kann in diesem Fall auf Informationen aus erster Hand bauen. Bruder Felix Kroos (32) spielte insgesamt vier Jahre für die Eisernen.

In seinem Podcast gab der Weltmeister von 2014 zu, dass der Weg zu ihm schon gesucht wurde: "Es wurde nachgefragt, was für eine Mannschaft, was für eine Art Fußball, in welchem Stadion. Die meisten haben ja irgendwie schon mal im Olympiastadion gespielt."

Die Eisernen weichen nur für die drei Heimspiele in der Gruppenphase in das Olympiastadion von Stadtrivale Hertha BSC aus. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Partien in Berlin immer komplett ausverkauft sein werden.