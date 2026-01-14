Union Berlin: Einer kommt, einer geht, aber was wird jetzt aus Doekhi?

Berlin - Der Nachfolger ist schon im Anflug: Union Berlin schnappt sich wohl Abwehrkante Zeno van den Bosch (22). Der Belgier steht vor einem Wechsel zu den Eisernen.

Zeno van den Bosch (22) wechselt wohl ablösefrei zu Union Berlin. © IMAGO / Isosport

Wie der Kicker berichtet, sind nur noch letzte Details zu klären. So soll noch diese Woche der obligatorische Medizincheck absolviert werden.

Interessant ist allerdings der Zeitpunkt, wann der 22-Jährige dann auch das Union-Trikot tragen wird. Van den Bosch schließt sich erst im Sommer an. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger kommt damit ablösefrei von Royal Antwerp.

Heißt: Den Nachfolger von Top-Torjäger Danilho Doekhi (27) hat Union bereits verpflichtet - für nach der Saison. Ein Winter-Wechsel wird damit immer unwahrscheinlicher. Zuletzt zeigte zwar Leeds United Interesse, wirklich konkret wurde es bislang aber nicht.

Es sieht danach aus, als dürfte der torgefährliche Innenverteidiger auch in der Rückrunde für die Köpenicker auflaufen.