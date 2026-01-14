Union Berlin: Einer kommt, einer geht, aber was wird jetzt aus Doekhi?
Berlin - Der Nachfolger ist schon im Anflug: Union Berlin schnappt sich wohl Abwehrkante Zeno van den Bosch (22). Der Belgier steht vor einem Wechsel zu den Eisernen.
Wie der Kicker berichtet, sind nur noch letzte Details zu klären. So soll noch diese Woche der obligatorische Medizincheck absolviert werden.
Interessant ist allerdings der Zeitpunkt, wann der 22-Jährige dann auch das Union-Trikot tragen wird. Van den Bosch schließt sich erst im Sommer an. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger kommt damit ablösefrei von Royal Antwerp.
Heißt: Den Nachfolger von Top-Torjäger Danilho Doekhi (27) hat Union bereits verpflichtet - für nach der Saison. Ein Winter-Wechsel wird damit immer unwahrscheinlicher. Zuletzt zeigte zwar Leeds United Interesse, wirklich konkret wurde es bislang aber nicht.
Es sieht danach aus, als dürfte der torgefährliche Innenverteidiger auch in der Rückrunde für die Köpenicker auflaufen.
Alex Kral mit Panathinaikos Athen über Wechsel einig
Klar ist aber auch: Am Ende der Saison werden sich die Wege dann trennen. Doekhis Vertrag läuft im Sommer aus. Ebenso wie der von Diogo Leite (26). Auch beim Portugiesen bleibt es bislang ruhig. Sollte nicht ein Klub bis zum 2. Februar ernst machen - und danach sieht es derzeit nicht aus - steht Unions Bollwerk mindestens bis Saisonende.
Einer aber wird die Köpenicker wohl schon bald verlassen: Alex Kral (27) ist sich mit Panathinaikos Athen bereits einig. Knackpunkt ist nur noch die Ablöse. Dem Kicker zufolge verlangt Union zwei Millionen Euro für den Tschechen, was den Griechen zu viel ist. Die Verhandlungen laufen.
Der 27-Jährige war vergangenen Sommer so etwas wie der Überraschungstransfer der Eisernen. Eigentlich sah alles danach aus, als würde Espanyol Barcelona von der Kaufoption Gebrauch machen, doch nach seiner Leihe kehrte Kral überraschend nach Berlin zurück. Gespielt hat der Sechser allerdings nur selten. Sein bislang einziger Startelfeinsatz war am zweiten Spieltag beim 0:3 in Dortmund.
