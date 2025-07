Union Berlin: Fällt der erste "Mauerstein"? Top-Klubs heiß auf Abwehr-Ass

Alles in Kürze

Sollte er sich nicht doch noch zu einer erneuten Vertragsverlängerung überreden lassen, dann sind die Köpenicker quasi gezwungen, ihn in der laufenden Transferperiode zu verkaufen, wenn sie noch Kasse mit ihm machen wollen.

Der 27-Jährige, der bei den Testspielen am Wochenende noch die Kapitänsbinde der Eisernen trug, hat bereits angedeutet, dass er nach drei Jahren An der Alten Försterei offen für eine neue Herausforderung ist.

Bislang wurde lediglich von einem Interesse aus Serie A und Premier League an Danilho Doekhi (27) berichtet - jetzt bringt Transfer-Experte Fabrizio Romano (32) beim Kurznachrichtendienst X zwei konkrete Kandidaten ins Spiel.

Diogo Leite (26, M.) und Danilho Doekhi (r.) haben 2022 gleichzeitig bei Union angefangen und könnten den Klub jetzt auch gemeinsam wieder verlassen. © Tom Weller/dpa

Der Abwehrmann hat eine bärenstarke Spielzeit hinter sich, in der er alle Partien in der Bundesliga von der ersten bis zur letzten Minute absolvieren konnte. Nicht nur diese Robustheit, sondern auch seine Kopfballstärke machen den Holländer bei anderen Vereinen begehrt.

Für seine persönliche Entwicklung wäre ein Abgang wohl sinnvoll, insbesondere in Hinblick auf die WM 2026. Wenn der ehemalige U-Nationalspieler noch einmal für die Elftal auflaufen will, dann darf er nicht wieder gegen den Abstieg im deutschen Oberhaus kämpfen.

Mit Besiktas könnte der Innenverteidiger sich in der Europa League zeigen, bei Valencia könnte er seine Fähigkeiten in einer der besten Ligen Europas unter Beweis stellen und sich mit den Top-Stürmern von LaLiga messen.

Eine ähnliche Situation zeichnet sich bei seinem Abwehr-Kollegen Diogo Leite (26) ab, der drei Jahre lang an Doekhis Seite für defensive Stabilität beim Hauptstadtklub gesorgt hat. Der Portugiese will ebenfalls den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und soll von Bayer Leverkusen und Paris Saint-Germain gejagt werden.

Ein gleichzeitiger Verlust beider Abwehr-Asse wäre für den 1. FC Union sportlich wohl kaum aufzufangen, auch wenn die Kasse durch einen Verkauf ordentlich klingeln dürfte.