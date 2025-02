Sorge bei Union Berlin: Kann Hollerbach spielen und feiert Ljubicic nächstes Debüt?

Berlin - Aufatmen bei Union Berlin : Benedict Hollerbach (23) kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach seinen Höhenflug fortsetzen.

Dem Einsatz von Benedict Hollerbach (23) steht nach seiner Blessur vom vergangenen Wochenende nichts im Weg. © Uwe Anspach/dpa

Das bestätigte Steffen Baumgart (53) am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel.

Hollerbach hatte sich bei seinem überragenden Auftritt mit Doppelpack beim 4:0-Sieg in Hoffenheim eine Blessur zugezogen und blieb dem Mannschaftstraining zunächst fern.

Er habe jetzt "zwei Tage trainiert, also steht er nicht nur im Kader, sondern, wenn alles normal läuft und er morgen sich gesund meldet, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der Startelf", kündigte der Union-Coach an.

Auf das Startelfdebüt von Neuzugang Marin Ljubicic (22), der gleich bei seinem ersten Einsatz für die Eisernen knipste, müssen die Fans allerdings noch warten. "Er wird nicht anfangen", ließ Baumgart ohne Umschweife wissen.

"Wir müssen uns die Marin-Ljubicic-Debüts einteilen", warf Pressesprecher Christian Arbeit (50) lachend ein und spielte darauf an, dass der Kroate bislang bei jedem seiner neuen Klubs sofort traf.