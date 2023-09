Spielplan fix: Wann und wo ist Union Berlin in der Champions League zu sehen?

Berlin - Seit dem vergangenen Donnerstag steht fest , gegen wen Union Berlin beim Debüt in der Champions League antreten darf: In Gruppe C treffen die Eisernen auf Sporting Braga, SSC Neapel und als absolutes Bonbon dürfen sie sich auch mit Real Madrid messen!

So wird die Eröffnungs-Partie in Madrid bei DAZN zu sehen sein. Auch die Heimspiel-Premiere im Berliner Olympiastadion wird am 3. Oktober exklusiv bei dem Sport-Streaming-Anbieter ausgestrahlt. Das Duell gegen Sporting Braga wird ebenfalls um 18.45 Uhr angepfiffen.

Ab 18.45 Uhr rollt der Ball dann im legendären Estadio Santiago Bernabéu in Spaniens Hauptstadt. Darauf freuen sich nicht nur Fans und Kicker, sondern auch für Coach Urs Fischer (57) wird das Gastspiel beim weißen Ballett etwas ganz Besonderes sein, wie der Schweizer betonte.

Seit Samstag wissen die Spieler auch, dass ihr Auftakt gleich ein königlicher sein wird , denn für die Fischer-Truppe steht gleich als Erstes am 20. September die Reise zu den Königlichen an.

Union-Coach Urs Fischer (57) wird bei den Live-Übertragungen der Champions League vornehmlich am DAZN-Mikrofon Rede und Antwort stehen. © Tom Weller/dpa

Weiter geht es am 3. Spieltag mit dem ersten echten Heim-Kracher, denn am 24. Oktober wird der amtierende italienische Meister aus Neapel in Berlin zu Gast sein. Anpfiff ist diesmal aber erst um 21 Uhr – die Live-Übertragung erfolgt erneut bei DAZN.



Am 4. Spieltag müssen die Köpenicker dann zum zweiten Mal auswärts antreten, diesmal im Stadio Diego Armando Maradona am Fuß des Vesuv. Im Rückspiel gegen Napoli wird die Kugel am 8. November ab 18.45 Uhr rollen, ein weiteres Mal beim Anbieter mit den vier Buchstaben.

Bislang stehen die Ausstrahlungen bis einschließlich des 4. Spieltags fest und es zeigt sich, dass die Union-Fans bis dahin lediglich einen Account bei DAZN benötigen.

Aller Voraussicht nach könnte dieser auch für die komplette Vorrunde ausreichen, denn das Auswärtsspiel in Braga steht am 29. November (21 Uhr) auf dem Programm, einem Mittwoch und Amazon strahlt immer nur dienstags eine Partie mit deutscher Beteiligung aus.

Lediglich der königliche Heim-Abschluss gegen die Madrilenen findet dann noch einmal an einem Dienstag (12. Dezember/21 Uhr) statt, jedoch tritt zeitgleich auch der FC Bayern im Old Trafford bei Manchester United an.