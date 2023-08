Champions-League-Auslosung im Liveticker: Auf wen treffen die deutschen Klubs?

Monaco - Gespannt schauen die Vertreter der deutschen Champions-League-Klubs am heutigen Donnerstag auf die Lostöpfe in Monaco. Um 18 Uhr (live auf DAZN) werden dort im Rahmen der Auslosung der Gruppenphase die Gegner der Bundesliga-Vereine gezogen.

Wir berichten im Liveticker über die Ziehung in Monaco.

Doch auch für die Bayern, den BVB und RB könnte es knüppeldick kommen, denn in den ersten beiden Töpfen tummeln sich Weltklasse-Teams wie Titelverteidiger Manchester City, Atletico Madrid, Inter Mailand und der FC Arsenal.

Mehr Tradition geht nicht! Das Champions-League-Finale 2024 steigt im Londoner Wembley-Stadion.

Es findet am 1. Juni statt, wie die UEFA am 1. Juni 2023 bekannt gab. Im letzten dort ausgetragen Endspiel 2013 hatte sich der FC Bayern in einem legendären Finale gegen den BVB 2013 zum Sieger gekrönt.

2025 steigt das Endspiel erstmals nach 2012 wieder in Deutschland. Wie schon damals wird die Münchner Allianz Arena Austragungsort sein.