Er schoss ein Tor für die Ewigkeit: Ex-Union-Kicker feiert runden Geburtstag

Berlin - Sreto Ristic (50) dürfte selbst eingefleischten Fans nicht sofort in den Sinn kommen, wenn es um Top-Torjäger des 1. FC Union Berlin geht. Dennoch schoss sich das heutige Geburtstagskind in die Geschichtsbücher der Eisernen.

Sreto Ristic (50, 2.vl.) kickte bei Union Berlin unter anderem mit Steffen Baumgart (54, l.) zusammen. © IMAGO / Höhne

In Sachen Torausbeute kommt Ristic mit 24 Treffern nicht ansatzweise an die ganz Großen wie Jacek Mencel, Karim Benyamina und Torsten Mattuschka heran, die jeweils mehr als 60-mal für Union knipsten.

Aber immerhin gelang ihm in seinen 93 Pflichten für die Köpenicker eine Bude für die Ewigkeit - sein Name wird also mit der Klubhistorie verwoben bleiben.

Er schoss am 20. September 2001 im UI-Cup das allererste Europapokal-Tor des Hauptstadtklubs.

Seinen Ausgleich zum 1:1-Endstand beim finnischen Klub FC Haka legte übrigens Cristian Fiél (45) auf. Das Remis sollte als gute Ausgangslage für ein Weiterkommen in Berlin reichen, wo man das Rückspiel mit 3:0 gewann.

Generell dürfte Ristic gern an seine Zeit in Köpenick zurückdenken, in der er unter anderem mit dem aktuellen FCU-Coach Steffen Baumgart (54) zusammenspielte. Mit 24 Toren und fünf Vorlagen erlebte der in Zagreb geborene Angreifer seine erfolgreichsten Jahre.