Er schoss ein Tor für die Ewigkeit: Ex-Union-Kicker feiert runden Geburtstag
Berlin - Sreto Ristic (50) dürfte selbst eingefleischten Fans nicht sofort in den Sinn kommen, wenn es um Top-Torjäger des 1. FC Union Berlin geht. Dennoch schoss sich das heutige Geburtstagskind in die Geschichtsbücher der Eisernen.
In Sachen Torausbeute kommt Ristic mit 24 Treffern nicht ansatzweise an die ganz Großen wie Jacek Mencel, Karim Benyamina und Torsten Mattuschka heran, die jeweils mehr als 60-mal für Union knipsten.
Aber immerhin gelang ihm in seinen 93 Pflichten für die Köpenicker eine Bude für die Ewigkeit - sein Name wird also mit der Klubhistorie verwoben bleiben.
Er schoss am 20. September 2001 im UI-Cup das allererste Europapokal-Tor des Hauptstadtklubs.
Seinen Ausgleich zum 1:1-Endstand beim finnischen Klub FC Haka legte übrigens Cristian Fiél (45) auf. Das Remis sollte als gute Ausgangslage für ein Weiterkommen in Berlin reichen, wo man das Rückspiel mit 3:0 gewann.
Generell dürfte Ristic gern an seine Zeit in Köpenick zurückdenken, in der er unter anderem mit dem aktuellen FCU-Coach Steffen Baumgart (54) zusammenspielte. Mit 24 Toren und fünf Vorlagen erlebte der in Zagreb geborene Angreifer seine erfolgreichsten Jahre.
YouTube-Video: Union Berlin lässt Ristic-Tor und UI-Cup aufleben
Sreto Ristic als Trainer
Abgesehen von seiner aktiven Zeit als Profi dürften viele Sreto Ristic als Trainer auf dem Schirm haben. In Unions Video-Rückblick sieht man ihn zum Beispiel in Trainerkleidung der Kickers Offenbach, für die er 69 Partien an der Seitenlinie stand. In der Saison 2021/22 holte man immerhin gemeinsam den Landespokal in Hessen.
Ähnliches gelang Ristic danach als Coach des Halleschen FC, mit dem er 2022/23 den Sachsenpokal gewann. Auf sein Aus bei den Hallensern folgte zuletzt eine Station beim SV Sandhausen, für den er selbst einst kickte.
Wegen ausbleibender Erfolge wurde er dort im Dezember 2024 entlassen. Seitdem wartet Ristic auf ein erneutes Engagement in der Fußballwelt.
Titelfoto: IMAGO / Höhne