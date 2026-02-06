Union-Coach Baumgart vor heißem Trainer-Duell mit Neuling Riera

Die letzten beiden Spiele zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt waren schon sehr emotional - jetzt könnte es zu einem heißblütigen Trainer-Duell kommen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Na das kann ja heiter werden: Die letzten beiden Spiele zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt waren ohnehin schon sehr emotional und jetzt könnte es bei der Neuauflage am Freitag (20.30 Uhr/Sky) an der Seitenlinie zu einem heißblütigen Trainer-Duell kommen.

Eintracht-Manager Markus Krösche (45, l.) stellt seinen neuen Trainer Albert Riera (43) vor. © Marc Schüler/dpa Steffen Baumgart (54) hat ohnehin keine besonders guten Erinnerungen an die Begegnungen mit den Adlerträgern, obwohl die Ergebnisse für den Union-Coach sprechen, der beide Partien mit 4:3 und 2:1 knapp für sich entscheiden konnte. Es sei stets ein "sehr emotionales Spiel" gewesen, betonte der 54-Jährige im Vorfeld bei der Pressekonferenz. "Einen Tag später war ich immer gesperrt - einmal mit Rot und einmal mit der Gelben Karte", erinnerte er sich und hoffte, "dass ich das diesmal vermeiden kann". Das könnte durchaus schwierig werden, denn jetzt steht ihm mit Albert Riera (43) ein äußerst heißblütiger Widersacher gegenüber. 1. FC Union Berlin Union-Berlin-Blog: Union - Eintracht: Alles ist möglich Der Spanier schwang bereits in seiner Antrittspressekonferenz hochemotionale Reden und will seinen Spielern wieder Selbstvertrauen einflößen, verlangt aber gleichzeitig unbedingte Disziplin. Einen Vulkanausbruch in den Coaching-Zonen erwartet Baumgart aber trotzdem nicht und stellt klar: "Ich bin sehr ruhig, ich bin sehr zurückhaltend, weil, wenn ich wirklich explodieren würde, sieht's noch ganz anders aus, das habt Ihr noch gar nicht erlebt!"

Steffen Baumgart mit klarer Kampfansage: "Es geht um unser Wohnzimmer, das ist unser Stadion"