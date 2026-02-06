Viel Rauch um nichts: Union Berlin rettet Punkt gegen Frankfurt vom Punkt

Berlin - Die heiß erwartete Riera-Premiere ist am Freitagabend beim 1:1 (0:0) zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt zu einem müden Kick verkommen, der erst in der Schlussphase seine Höhepunkte hatte. Beide Mannschaften warten nach wie vor auf einen Sieg im Jahr 2026.

Die Fans der Eisernen haben gleich zu Beginn des Spiels für eine mehrminütige Pyro-Pause gesorgt. © Soeren Stache/dpa

Das Spiel begann mit einer beeindruckenden Choreografie zum Abschluss der Feierlichkeiten des 60. Union-Geburtstags. Die Choreo erstreckte sich über die gesamten Ränge im Stadion, gefolgt von ohrenbetäubendem Feuerwerk.

Dann übertrieben es die Fans aber doch ein wenig, denn nach etwa neun Minuten wurden überall im Stadion Pyro-Fackeln gezündet, sodass Schiedsrichter Sören Storks den Akteuren eine fast siebenminütige Zwangspause verordnen musste.

Nach diesem feurigen Start entwickelte sich auf dem grünen Rasen zunächst eine ereignislose Partie, mit Vorteilen für die Gäste - echte Torchancen waren aber Mangelware.

Die Hausherren kamen erst zum Ende der ersten Hälfte besser auf und hatten ihre größte Möglichkeit wieder einmal nach einer Ecke. Aljoscha Kemlein nahm eine zu kurz geratene Kopfballabwehr im Rückraum direkt und donnerte die Kugel in der 41. Minute in Richtung Kasten von Kaua Santos, der eine erste Parade auspacken musste.

Kurz darauf konnte Ilyas Ansah einen kapitalen Schnitzer von Nationalspieler Robin Koch nicht nutzen und lupfte das Kunstleder überhastet am verwaisten SGE-Gehäuse vorbei, sodass es auch nach der üppigen Nachspielzeit beim torlosen Unentschieden blieb.