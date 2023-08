Startet Union Berlin mit Gosens und Volland gegen Mainz 05 in die neue Saison?

Berlin - Premiere für Gosens und Volland? Union Berlin eröffnet am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) seine Bundesliga-Saison daheim in der Alten Försterei gegen Mainz 05. Ob die Top-Neuzugänge schon von Anfang an dabei sein werden, wollte Coach Urs Fischer (57) erst kurzfristig entscheiden.