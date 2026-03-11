Trainings-Schock bei Union: Fällt jetzt auch noch Rönnow aus?

Berlin - Auch das noch! Auf Union Berlin könnte die nächste Hiobsbotschaft warten. Beim öffentlichen Training erlebten die rund 100 Zuschauer eine Schrecksekunde: Stammkeeper Frederik Rönnow (33) musste die Einheit vorzeitig abbrechen.

Frederik Rönnow hält sich vor Schmerzen das Gesicht, bricht kurz danach die Einheit ab. © IMAGO / Matthias Koch

Der 33-Jährige kam unglücklich auf, lag danach plötzlich am Boden, wurde noch kurz behandelt, brach danach die Einheit aber ab. Zusammen mit Mannschaftsarzt Marvin Minkus ging er in die Kabine.

Ob es sich nur um eine Schrecksekunde gehandelt oder er sich tatsächlich verletzt hat, ist unklar. Ebenso ob er am Sonntag beim wichtigen Auswärtsspiel beim SC Freiburg (17.30 Uhr/DAZN) ausfällt.

Es wäre ein herber Schlag für die Eisernen. An ihm liegt die Talfahrt nicht. Aus den letzten zehn Spielen holte Union nur einen einzigen Sieg. Der Abstiegskampf hat die lange sicher geglaubten Köpenicker wieder eingeholt.

Definitiv fehlen wird im Breisgau sowohl der rotgesperrte Andras Schäfer (26) als auch Leopold Querfeld (22). Der Innenverteidiger sah am Sonntag seine fünfte Gelbe Karte.