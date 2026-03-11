Harte Rote Karte: So lange muss Union Berlin auf Andras Schäfer verzichten

Berlin - Bei der herben 1:4-Pleite gegen Werder Bremen hat Union Berlins Andras Schäfer (26) die Rote Karte gesehen - jetzt steht fest, wie lange die Eisernen auf ihren Mittelfeldakteur verzichten müssen.

Andras Schäfer (26) verlässt nach der Roten Karte enttäuscht den Platz. © Soeren Stache/dpa

Der Ungar wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Damit wird er die beiden anstehenden schweren Auswärtsspiele gegen den SC Freiburg und Bayern München verpassen.

Die Berliner haben das Urteil akzeptiert, nachdem zuvor noch Widerspruch gegen das vorgeschlagene Strafmaß des DFB-Kontrollausschusses eingelegt worden sei.

Kein Wunder, denn der Platzverweis war aus Sicht der Köpenicker äußerst umstritten. Manager Horst Heldt (56) sah ihn als "zu hart" an und Trainer Steffen Baumgart meinte nach Spielschluss: "Für mich ist es eine Gelbe Karte, weil es kein Tritt oberhalb des Knöchels ist."

Rani Khedira ging sogar noch weiter und sprach von einer "Fehlentscheidung" seitens Schiedsrichter Timo Gerach (39). "Ist es oberhalb vom Knöchel? Ist es nicht? Dann ist es keine Rote Karte", beschwerte sich der Vize-Kapitän am DAZN-Mikrofon.