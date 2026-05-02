Traumtor sichert Etas erste Punkte: Union Berlin holt Remis nach 2-Tore-Rückstand gegen Köln
Berlin - "Do or Die" an der Alten Försterei in Berlin: Am Samstagnachmittag trafen mit dem 1. FC Union und dem 1. FC Köln zwei Abstiegskandidaten aufeinander. In einem über weite Strecken zähen Spiel mit nur wenigen Highlights trennten sich beide Mannschaften am Ende mit 2:2 (0:1).
Ein spätes Traumtor von Joker Livan Burcu sicherte Union-Trainerin Marie-Louise Eta den ersten Punkt in ihrer noch jungen Bundesliga-Karriere.
Dabei sah es über weite Strecken der Partie so aus, als ob die 34-Jährige auch im dritten Spiel an der Seitenlinie der Köpenicker eine knappe Niederlage hinnehmen müsste - zwischenzeitlich führten die Gäste aus Köln mit 0:2.
Doch dann schlug die große Stunde von Burcu: Nach einem Ballverlust des ebenfalls eingewechselten Alex Kral am Kölner Strafraum war der Ex-Magdeburger hellwach, schnappte sich die Kugel und schlenzte sie wuchtig aus halblinker Position ins kurze Eck (89.). Es war der perfekte Zeitpunkt für sein erstes Bundesligator.
Nur wenige Minuten zuvor hatte Tom Rothe nach einem Eckball von Christopher Trimmel den 1:2-Anschlusstreffer per Kopfball erzielt und so den Köpenickern noch einmal spät Hoffnung geschenkt.
Said El Mala trifft erneut
Dabei sah es für die Gäste aus der Domstadt zunächst so aus, als ob sie an diesem Wochenende einen riesigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt hätten gehen können.
Zuerst war es ausgerechnet Ex-Unioner Marius Bülter, der Berlins drittem Keeper Carl Klaus mit einem wuchtigen Abschluss in den rechten Knick keine Chance zur Abwehr ließ und den FC in Führung brachte (33.).
In der zweiten Halbzeit machte Youngster Said El Mala dann vermeintlich den Deckel drauf. Auf der linken Außenbahn hatte US-Nationalspieler Kristoffer Lund zu viel Platz, sodass er unbedrängt in den Strafraum passen konnte. Die flache Hereingabe fand El Mala, der sich aus der engen Manndeckung von Stanley Nsoki befreien und zur 0:2-Führung einschieben konnte. Es war bereits der 12. Saisontreffer für den 19-Jährigen.
Die Kölner witterten den ersten Auswärtssieg seit dem 6. Spieltag, wurden am Ende aber von einer starken Schlussphase der Köpenicker überrascht. In der Tabelle rangiert Union damit zwei Spieltage vor Saisonende weiterhin einen Punkt vor dem Aufsteiger auf dem 12. Platz.
Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln
32. Spieltag der 1. Bundesliga
1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 2:2 (0:1)
1. FC Union Berlin: Klaus - Doekhi, Nsoki (66. Skarke), Diogo Leite - Juranovic (57. Trimmel), R. Khedira (88. Kral), Rothe, Kemlein, Schäfer (57. Burcu) - Burke, Ansah (57. Ilic)
1. FC Köln: Schwäbe - Sebulonsen, Simpson-Pusey, Özkacar, Lund (80. Schmied) - Krauß, Martel, Waldschmidt (62. Chavez), Kaminski (71. Thielmann) - S. El Mala (71. Niang), Bülter (71. Maina)
Schiedsrichter: Daniel Schlager (Gernsbach)
Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Marius Bülter (33.), 0:2 Said El Mala (61.), 1:2 Tom Rothe (73.), Livan Burcu (89.)
Gelbe Karten: - / Eric Martel (30.), Jahmai Simpson-Pusey (55.)
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Soeren Stache/dpa