Traumtor sichert Etas erste Punkte: Union Berlin holt Remis nach 2-Tore-Rückstand gegen Köln

Berlin - "Do or Die" an der Alten Försterei in Berlin : Am Samstagnachmittag trafen mit dem 1. FC Union und dem 1. FC Köln zwei Abstiegskandidaten aufeinander. In einem über weite Strecken zähen Spiel mit nur wenigen Highlights trennten sich beide Mannschaften am Ende mit 2:2 (0:1).

Berlins Torschützen unter sich: Tom Rothe (l.) und Livan Burcu sicherten dem 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln einen Punkt. © Soeren Stache/dpa

Ein spätes Traumtor von Joker Livan Burcu sicherte Union-Trainerin Marie-Louise Eta den ersten Punkt in ihrer noch jungen Bundesliga-Karriere.

Dabei sah es über weite Strecken der Partie so aus, als ob die 34-Jährige auch im dritten Spiel an der Seitenlinie der Köpenicker eine knappe Niederlage hinnehmen müsste - zwischenzeitlich führten die Gäste aus Köln mit 0:2.

Doch dann schlug die große Stunde von Burcu: Nach einem Ballverlust des ebenfalls eingewechselten Alex Kral am Kölner Strafraum war der Ex-Magdeburger hellwach, schnappte sich die Kugel und schlenzte sie wuchtig aus halblinker Position ins kurze Eck (89.). Es war der perfekte Zeitpunkt für sein erstes Bundesligator.

Nur wenige Minuten zuvor hatte Tom Rothe nach einem Eckball von Christopher Trimmel den 1:2-Anschlusstreffer per Kopfball erzielt und so den Köpenickern noch einmal spät Hoffnung geschenkt.