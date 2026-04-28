Überraschung bei Union Berlin: Ein Aufstiegsheld kehrt zurück

Berlin - Das kommt überraschend: Im Sommer bahnt sich bei Union Berlin offenbar eine Rückholaktion an, bei der einer der Aufstiegshelden in die Alte Försterei nach Hause kommen würde.

Marvin Friedrich (30, r.) hat von 2018 bis 2022 schon einmal das Trikot der Eisernen getragen. © David Inderlied/dpa

Nach Informationen von Sky sollen die Eisernen nämlich Marvin Friedrich (30) erneut unter Vertrag genommen haben, wie Reporterin Lisa de Ruiter beim Kurznachrichtendienst X berichtete.

Demnach sei der Deal mit dem Verteidiger bereits unter Dach und Fach. Der 30-Jährige habe ein Arbeitspapier bis 2028 unterzeichnet mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Eine Bestätigung von Vereinsseite liegt noch nicht vor. Friedrichs Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft im Sommer aus, sodass der Transfer ablösefrei über die Bühne gehen würde.

Eine Verpflichtung des Innenverteidigers wäre absolut sinnvoll, denn mit Danilho Doekhi und Diogo Leite (beide 27) drohen den Köpenickern zur neuen Saison gleich zwei schmerzhafte Abgänge in der Defensive

Die beiden bilden seit Jahren das Herzstück im Abwehrbollwerk des Hauptstadtklubs und könnten im Sommer ebenfalls ablösefrei gehen.