Überraschung bei Union Berlin: Ein Aufstiegsheld kehrt zurück
Berlin - Das kommt überraschend: Im Sommer bahnt sich bei Union Berlin offenbar eine Rückholaktion an, bei der einer der Aufstiegshelden in die Alte Försterei nach Hause kommen würde.
Nach Informationen von Sky sollen die Eisernen nämlich Marvin Friedrich (30) erneut unter Vertrag genommen haben, wie Reporterin Lisa de Ruiter beim Kurznachrichtendienst X berichtete.
Demnach sei der Deal mit dem Verteidiger bereits unter Dach und Fach. Der 30-Jährige habe ein Arbeitspapier bis 2028 unterzeichnet mit der Option auf ein weiteres Jahr.
Eine Bestätigung von Vereinsseite liegt noch nicht vor. Friedrichs Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft im Sommer aus, sodass der Transfer ablösefrei über die Bühne gehen würde.
Eine Verpflichtung des Innenverteidigers wäre absolut sinnvoll, denn mit Danilho Doekhi und Diogo Leite (beide 27) drohen den Köpenickern zur neuen Saison gleich zwei schmerzhafte Abgänge in der Defensive
Die beiden bilden seit Jahren das Herzstück im Abwehrbollwerk des Hauptstadtklubs und könnten im Sommer ebenfalls ablösefrei gehen.
Sky-Reporterin Lisa de Ruiter berichtet bei X über die Rückkehr von Marvin Friedrich
Marvin Friedrich soll als Routinier die Innenverteidigung von Union Berlin verstärken
Mit Leopold Querfeld (22) haben die Berliner einen jungen Abwehrspieler im Zentrum etabliert. Zudem soll auch Leihspieler Stanley Nsoki (27) per Kaufoption fest an den Verein gebunden werden. Neu dazu kommt im Sommer Zeno Van Den Bosch (22), der bereits im Winter geholt wurde.
Friedrich würde die Innenverteidigung als weiterer Routinier verstärken. Und der 1,93-Hüne kennt den Klub, trug bereits zwischen 2018 und 2022 das FCU-Trikot, bevor er nach Gladbach wechselte.
Damit ist der Kopfballspezialist einer der Aufstiegshelden, der selbst bei Gastspielen weiterhin als "Fußballgott" von den Union-Fans gefeiert wurde. Schließlich trug er mit seinem Treffer in der Relegation gegen den VfB Stuttgart maßgeblich zum Aufstieg der Berliner bei.
In 141 Pflichtspielen traf er neunmal für den 1. FC Union und legte sechs weitere Buden auf. Sein Abgang in Richtung Niederrhein kam für ihn eigentlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn der Abwehrmann spielte nur noch in der Conference League mit und verpasste die eiserne Hochphase mit Europa League und Champions League.
Bei der Borussia absolvierte er in fünf Spielzeiten insgesamt 91 Pflichtspiele, kam zuletzt aber kaum noch zum Einsatz. An alter Wirkungsstätte will der ehemalige U20-Nationalspieler jetzt noch einmal angreifen.
Erstmeldung von 6.49 Uhr, aktualisiert um 7.34 Uhr.
Titelfoto: David Inderlied/dpa