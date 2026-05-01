Kann Union Berlin gegen Köln erstmals mit Eta punkten? "Sehr gute Chance"

Berlin - Sind aller guten Dinge drei? Union Berlin will gegen den 1. FC Köln die ersten Punkte unter Marie-Louise Eta (34) holen und endlich den Matchball zum Klassenerhalt in der Bundesliga verwandeln.

Marie-Louise Eta (34) hat sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Köln zuversichtlich gezeigt, dass Union Berlin gegen den Effzeh punkten kann. © Andreas Gora/dpa

Im dritten Spiel unter der neuen Cheftrainerin sollen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der ausverkauften Alten Försterei endlich die ersten Punkte gegen den direkten Konkurrenten her.

Im Prinzip reicht den Eisernen ein einziger Sieg, um den Verbleib im deutschen Fußballoberhaus klarzumachen, aber diesem rennen sie nun schon seit fünf Spielen hinterher.

"Es ist natürlich, wenn man in der Phase ist, logisch, dass dann vielleicht auch nicht das Selbstvertrauen besonders groß ist", beschrieb die 34-Jährige im Vorfeld der Partie die aktuelle Situation, "aber ich habe eine Mannschaft gesehen, die [...] alles investiert hat, um auch Spiele zu gewinnen und da hat nicht viel gefehlt."

Jetzt soll es also gegen die Geißböcke, die aktuell nur einen Platz und einen Punkt in der Tabelle hinter den Köpenickern rangieren, endlich damit klappen. "Es ist jetzt einfach eine sehr, sehr gute Chance. Also, wir freuen uns darauf, das Heimspiel gegen Köln zu bestreiten, gegen einen direkten Konkurrenten."

Allerdings warnte Eta auch vor dem Effzeh. Köln habe zuletzt eine gute Leistung abgeliefert und wolle sicher auch aus der Hauptstadt etwas Zählbares mitnehmen.