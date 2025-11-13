Überraschung in Köpenick: Union Berlin trennt sich von Klub-Ikone

Berlin - Das kommt unerwartet: Union Berlin und sein langjähriger Manager Oliver Ruhnert (53) gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Das Ende einer Ära: Oliver Ruhnert (53) verlässt Union Berlin. © Soeren Stache/dpa

Der 53-Jährige hat sich mit den Eisernen auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt, wie der Klub am Donnerstag auf der vereinseigenen Homepage mitteilte.

Ein konkreter Anlass wurde in diesem Zusammenhang nicht genannt. Ob Ruhnert sich demnächst einer anderen Tätigkeit im Profifußball widmen wird, bleibt abzuwarten.

"Für mich endet ein Lebensabschnitt, von dem ich im Sommer 2017 nicht zu träumen gewagt hätte", erklärte er anlässlich seines Abschieds. "Wir haben hier zusammen Erfolge erzielt, die kaum jemand für möglich gehalten hätte und die uns keiner nehmen kann."

Wohl wahr! Ruhnert wechselte im Sommer 2017 als Chefscout an die Alte Försterei und stieg in der Folge zum Geschäftsführer der Männerabteilung Profifußball auf.

Unter seiner Ägide gelang den Köpenickern der Sprung in die Bundesliga und die mehrfache Qualifikation für das internationale Geschäft, bis hin zur Teilnahme an der Champions League.