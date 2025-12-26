Barca oder doch Italien? Top-Klubs an Union-Star Leite dran

Berlin - Nimmt das Transfer-Wirrwarr um Diogo Leite (26) jetzt wieder Fahrt auf? Beim Buhlen um den wechselwilligen Portugiesen taucht ein überraschender großer Name auf: Der FC Barcelona soll den Innenverteidiger auf dem Zettel haben.

Diogo Leite (26) soll das Interesse von Barcelona und Juventus Turin geweckt haben. © Soeren Stache/dpa

Wie Mundo Deportivo berichtet, soll Leite Teil einer langen Liste der Katalanen als möglicher neuer Innenverteidiger sein.

Der Grund: Die schwere Verletzung von Andreas Christensen (29). Mit einem Teilriss des Kreuzbandes im linken Knie wird er Barca monatelang fehlen. Ein Ersatz muss her. Bestenfalls schon im Winter.

Leite selbst will Union Berlin spätestens im Sommer verlassen. Dann läuft sein Vertrag aus. Für die Eisernen wäre es damit die letzte Chance, noch einmal Kasse zu machen. Ob das chronisch klamme Barca aber auch die Ablöse zahlen kann?

Angeblich verlangen die Eisernen etwa zehn Millionen Euro für den 26-Jährigen - obwohl der Vertrag in sechs Monaten ausläuft.

Womöglich genießt Leite auch deshalb nicht gerade Priorität. Auf der Liste, auf der auch unter anderem Nicolás Otamendi (37, Benfica), Stefan de Vrij (33, Inter Mailand) und Marcos Senesi (28, AFC Bournemouth) auftauchen, soll Unions Abwehr-Ass nicht gerade weit oben stehen.