Union Berlin auch in Europa ungeschlagen? Ajax Amsterdam gibt die Antwort

Berlin/Amsterdam - Es ist eine schon beinahe gespenstische Serie: Union Berlin ist 2023 wettbewerbsübergreifend in sechs Spielen nacheinander als Sieger vom Platz gegangen. In der Europa League wollen die Eisernen diese Siegesserie fortsetzen.

Union Berlin will seine Siegesserie auch in der Europa League fortsetzen. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Allerdings wartet am Donnerstagabend (18.45 Uhr/ RTL+) kein geringerer als der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam auf die Fischer-Truppe.

Doch wie heißt es so schön in dem Bob-Marley-Song "Three Little Birds", den die Ajax-Anhänger regelmäßig in der Johan-Cruyff-Arena schmettern: "Don't worry, about a thing", und das sollten sich auch die Köpenicker zu Herzen nehmen, denn Bange machen vor dem großen Namen gilt nicht.

"Wir freuen uns total auf das Spiel. Trotzdem ist uns auch klar, dass wir bei einem der Topklubs in Europa spielen, nicht nur vom Namen her", analysierte Union-Manager Oliver Ruhnert (51) die Ausgangslage vor dem Spiel.

Und damit hat er natürlich recht, denn die Amsterdamer haben in der Gruppenphase der Champions League mitgespielt und sich durch den dritten Platz in Gruppe A für das Ausscheidungsspiel gegen den FCU qualifiziert.

Am SSC Neapel und dem FC Liverpool gab es für die Niederländer freilich kein Vorbeikommen und auch in der heimischen Liga lief es lange Zeit nicht rund.