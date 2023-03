Doppelte Premiere: Union Berlin beendet Wolfsburger Tor-Fluch und holt einen Punkt

Wolfsburg Omar Marmoush vergibt die größte Chance im ersten Durchgang. © Swen Pförtner/dpa

Bislang war in der Volkswagen-Arena nichts zu holen. Alle drei Gastspielen gingen ohne eigenen Treffer verloren. Jetzt hat die Fischer-Truppe endlich den Torlos-Bann gebrochen - dank eines glücklichen Elfmeters.



Josip Juranovic nahm sich der Sache an und verwandelte sicher vom Punkt (72. Minute). Sein erstes Bundesligator war das erste Tor für Union in Wolfsburg überhaupt. Den Schlusspunkt in einer zähen Partie setzte aber Wolfsburg-Joker Patrick Wimmer (84.).

Was in der Europa League beim furiosen 3:3 so gut funktionierte, sollte jetzt endlich auch wieder in der Bundesliga klappen. Die Eisernen legten auch gut los. Erst näherte sich Sven Michel gleich zweimal dem Tor an, dann versuchte es Sheraldo Becker. Die besseren Chancen im ersten Durchgang hatten aber die Wölfe.



Omar Marmoush tanzte mit einer Bewegung Robin Knoche aus, lief alleine auf Frederik Rönnow zu, visierte die lange Ecke an, setzte die Kugel aber neben den Kasten. Glück für Union! Das hätte das 1:0 sein müssen. Zuvor hatte Mattias Svanberg per Freistoß nur die Latte getroffen.