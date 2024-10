Medizincheck bestanden: Darum ist der Transfer zu Union Berlin noch geplatzt

Serdar Dursun (r.) hat sich in der Saison 2020/21 für Darmstadt 98 zum Torschützenkönig der 2. Bundesliga gekrönt. © Thomas Frey/dpa

So galt beispielsweise im vergangenen Sommer Kevin Stöger (31) zwischenzeitlich schon als sicherer Neuzugang. Alles, was vor der Vertragsunterschrift noch fehlte, war der Klassenerhalt der Eisernen, so hieß es zumindest im vergangenen April. Am Ende landete der Österreicher jedoch bei Borussia Mönchengladbach.

Der größte Paukenschlag in der bisherigen Transfer-Saga der Köpenicker war zweifelsohne die Posse rund um Ex-Real-Star Isco (32), der Ende Januar 2023 sogar bereits den Medizincheck in Berlin absolviert hatte und letztendlich aufgrund vertraglicher Differenzen doch noch einen Rückzieher machte.

In diese Riege reiht sich auch Serdar Dursun (33) ein, der im Sommer 2021 als Wunschspieler beim Hauptstadtklub gehandelt wurde, nachdem er sich in der Vorsaison mit Darmstadt 98 die Torjägerkanone in der 2. Bundesliga gesichert hatte.

Und auch bei ihm sollen die Formalitäten bereits ähnlich weit fortgeschritten gewesen sein wie bei Isco, berichtete Dursun jetzt in einem Interview mit transfermarkt.de.